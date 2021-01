Dal Kant al Visconti rivolta tra i banchi

Dai sit-in di gruppo in piazza del Popolo a quelli sotto la Regione Lazio e fin su in Campidoglio, le proteste studentesche a Roma proseguono anche nei singoli istituti: il liceo Kant, di Tor Pignattara, è stato occupato sabato mattina e vanno avanti anche i flash mob dei collettivi autogestiti.

I ragazzi del Visconti attaccano il Comune per i problemi organizzativi legati alla mobilità mentre gli studenti dell'Aristofane si schierano contro la dad rivelatasi un «esperimento fallimentare», in agitazione contro le lezioni online anche all'istituto Teresa Gullace di Don Bosco.

E arriva anche il primo sciopero del 2021: i Cobas hanno indetto la protesta generale al Ministero (in viale Trastevere) per domani e riguarderà anche la scuola per l'intera giornata. A rischio anche i trasporti pubblici che, fermandosi, potrebbero complicare l'arrivo in classe.(L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Gennaio 2021, 05:01

