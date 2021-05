Ci sono giornate elettriche nelle quali si litiga anche per chi esce prima dalla porta. Giornate difficili in cui volano parole grosse e tutto sembra compromesso. Se poi in casa ci sono tre adolescenti, allora queste giornate diventano molto frequenti. Quando un figlio dice ai suoi genitori: «Mi fate schifo» fa male, ma aiuta a testare e a verificare le proprie scelte quotidiane. Alla fine un adolescente non vuole altro: vuole vedere se tu, nonostante le sue provocazioni, ci sei e resti saldo. Se tu, nonostante le sue offese benedici comunque le scelte che hai fatto, il tuo passato, le tue rinunce. In una situazione simile è molto più importante restare saldi che cercare a tutti costi di fare pace: il tempo della crescita e il tempo della pace non sempre vanno d'accordo. Ricordo anch'io la delusione provata nell'aver scoperto l'umanità dei miei genitori. I loro errori. La loro finitezza. Le loro fragilità. Ci sta. Ci deve stare. Ma per fortuna non è l'ultima parola. Il passo successivo al «Mi fate schifo» è sempre «Grazie». Ma non è immediato, manca ancora qualche anno. Purtroppo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Maggio 2021, 05:01

