Chef Rubio via da Discovery addio a Camionisti in trattoria

«Non avevo più la serenità, le motivazioni e l'energia per continuare»: è su Instagram, tra i suoi veicoli preferiti di comunicazione social, che Chef Rubio ha annunciato, ieri, la separazione da Discovery/Nove canale che ospitava i suoi programmi Unti e bisunti e Camionisti in trattoria. «Continuare a girare per gli ascolti non è mai stata una mia peculiarità e farlo per inerzia mi avrebbe reso infelice». Chef Rubio era finito più volte nel mirino per i suoi commenti social offensivi - nei confronti di Israele, di Salvini, della Lucarelli - e per i bassi ascolti. Nessun commento da Discovery dove pare si stia già cercando un sostituto per Camionisti. Mentre sempre secondo i rumors, Rubio potrebbe prendersi un periodo di riposo creativo

Lunedì 11 Novembre 2019, 05:01

