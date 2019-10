Attraversando il passaggio pedonale della stazione di Porta Genova, un bistrot dalle ampie vetrate, mattoni a vista e arredo shabby-chic, dove lo chef campano Vincenzo Nappi propone piatti prevalentemente di mare. Una cucina verace e con un tocco gourmet, impiattata con gusto ma incredibilmente dalle porzioni abbondanti. Nel menu crostacei crudi e cotti in plateau di varie dimensioni, catalane, paste fresche fatte in casa (così come il pane) tra cui spiccano gli scialatielli con conza e cruditè di gamberi, paccheri al pesto di melanzane, ricotta affumicata e crudo di pesce spada, gnocchetti allo zafferano con vongole e ricci su crema di salicornia. E ancora tempura di fiori di zucca con baccalà mantecato, capesante gratinate alla puttanesca, fritto misto e sautè di molluschi con datterini. Dessert speciali come il gelato di riso allo zafferano o il Bianco mangiare con cuore al passion fruit.

Barart - Milano, via Tortona 4 - tel. 02/83.217.28 - sempre aperto - costo medio 35 euro.

(C.Bur.)

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA