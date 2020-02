Amadeus: «Le critiche non mi hanno ferito» Fiorello lo difende. E stasera i primi 12 big

SANREMO - Gli occhi spiritati che girano tra le orbite dal basso in alto e viceversa. Come fa un bambino che sbarra lo sguardo quando entra nella sala giochi dei sogni. «Vi prego non svegliatemi sto sognando»: sembra essere questo l'Amadeus pensiero nella prima conferenza stampa del suo Festival. Pensare che un bimbo di oltre cinquant'anni suonati possa essere stato così cattivo da diventare un mostro (come l'ha definito scherzando Fiorello) è veramente difficile. È proprio il diretto interessato che ha voluto spiegarsi dopo la tempesta che l'ha investito. «Sapevo che le polemiche fanno parte del Festival ha detto Amadeus - ma non mi hanno colpito o ferito perché sento di avere la coscienza a posto. Ho detto delle cose senza mancare di rispetto a nessuno e ho fatto delle scelte pensando solo alla musica».

Come dargli torto. Le sue dichiarazioni in buona fede sono state fraintese e strumentalizzate, tuttavia anche Amadeus ha fatto bene a fare un passo indietro. Il suo amico del cuore, Fiorello, continua a difenderlo (alla sua maniera) in ogni occasione. E fa bene perché l'amicizia tra i due è sacra.

La macchina organizzativa festivaliera prosegue senza sosta. Tutto sembra sistemato fuorché la questione ospiti. Sull'argomento c'è ancora da curare qualche dettaglio, altrimenti si rischia di finire come le questioni di Salmo e Monica Bellucci. Per il momento è stata annunciata soltanto Emma per stasera. Nella prima serata cantano dodici big: Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Rita Pavone, Riki, le Vibrazioni e Alberto Urso. La giuria che vota per prima sarà quella demoscopica composta da trecento persone selezionate.

I giovani che si esibiscono nella prima serata sono: Eugenio in Via di Gioia, Fadi, Leo Gassmann, Tecla Insolia. Le conduttrici che hanno il compito di rompere il ghiaccio sono Diletta Leotta e Rula Jebreal. Un consiglio ad Amadeus: meglio non dire che sono belle.

Intanto, sulla falsariga del question time di Lamberto Sposini di qualche anno fa, arriva il Festival visto da chi lo racconta ogni giorno: da oggi alle 12 su RaiPlay il nuovo format Dentro il Festival, condotto dalla giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti.(M. Cas.)

