Alla scuola media Villoresi la palestra è inagibile: proteste

A scuola la palestra è inagibile e lo sport si fa solo all'aperto. Non solo, per raggiungere il campetto i ragazzini delle medie devono seguire un percorso protetto, altrimenti rischiano che pezzi di travertino gli cadono addosso. Accade alla scuola Villoresi, in via della Pisana: dal 2 settembre la palestra è inagibile e non può essere usata e occorre starle alla larga evitando di passare lungo il perimetro perché potrebbero staccarsi pezzi di muro.

La struttura palestra ha problemi di infiltrazioni, aggravati ultimamente da atti di vandalismo avvenuti sia nella casa del custode, posta proprio sopra la palestra, sia nei bagni antistanti dove vari allagamenti hanno procurato danni non da poco. La scuola aspetta risposte dal municipio e dal Campidoglio: tra le famiglie infatti è scattato l'allarme, perché i ragazzi non potranno fare sempre sport all'aperto, nei mesi invernali. Il caso è arrivato al municipio XII dove Giovanni Picone, capogruppo della Lega, ha presentato un'interrogazione per capire i tempi di intervento e per sapere se la casa del custode possa essere sistemata prima della palestra, per evitare ulteriori danni. «Chiediamo chiarezza- denuncia Picone - su alcune vicende che hanno interessato i locali sovrastanti alla palestra e che hanno minato in passato la serenità degli operatori scolastici. Ci troviamo di fronte ad un'emergenza, che peraltro già si era palesata lo scorso anno e che si sarebbe potuta superare con un minimo di programmazione da parte del municipio 12 e del Comune». Ad alzare l'allerta anche la possibile presenza di eternit sul tetto della scuola.(L. Loi.)

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

