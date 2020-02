Alessandra Severini

Dai monopattini alle concessioni autostradali, dai medici al bonus verde. C'è un po' di tutto nel decreto Milleproroghe che verrà votato oggi con la fiducia alla Camera prima di andare in Senato. Un voto di fiducia scelto dal governo per accelerare i tempi ed evitare che le fibrillazioni dentro la maggioranza possano mettere a rischio il provvedimento. Tra le tante aggiunte, per esempio, c'è la nuova regolamentazione per la circolazione dei monopattini elettrici. Potranno essere guidati dall'età di 14 anni e solo sulle strade urbane con limite di velocità a 50 km orari. I minorenni dovranno indossare il casco, nelle ore serali è obbligatorio l'abbigliamento retroriflettente. Altra novità riguarda i medici specialisti che potranno scegliere di restare al lavoro oltre il limite dei 40 anni di servizio, anche se non oltre i 70 anni di età. Ammessi anche gli specializzandi in corsia già dal terzo anno. Per frenare le proteste delle compagnie di assicurazione, alla Rc auto familiare (la possibilità di beneficiare della classe di merito del familiare più virtuoso), si aggiunge un supermalus, cioè il rischio di scendere di 5 classi di merito (invece che 2) se, dopo aver beneficiato del bonus, si causa un incidente con danni superiori ai 5 mila euro. In tema di energia elettrica, il passaggio al mercato libero per le imprese scatta nel 2020, mentre per le microimprese e gli utenti domestici viene fatto slittare a gennaio 2022. I condomini potranno installare pannelli sui tetti per poi dividere l'elettricità.

Sul fronte lavoro, buone notizie per i precari della p. a. Il decreto riapre i termini per la stabilizzazione: c'è tempo fino a dicembre 2020 per maturare tre anni di servizio anche non continuativi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Febbraio 2020, 05:01

