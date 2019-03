Accoltellò Niccolò Bettarini, scarcerato Caddeo

Angela Calzoni

Potrà lasciare il carcere Davide Caddeo, il 30enne che lo scorso luglio ha accoltellato Niccolò Bettarini durante una rissa scoppiata all'esterno della discoteca Old Fashion, a Milano.

Lo ha deciso il gip Guido Salvini che, con un'ordinanza innovativa, ha concesso al 30enne, condannato a nove anni per l'aggressione al figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, gli arresti domiciliari a casa della fidanzata, disponendo però l'obbligo di frequentare un centro di cura per la tossicodipendenza e la comunità Kairos dove lavorare.

Il 30enne, accusato di aver sferrato nove coltellate a Bettarini jr e che aveva ammesso in parte i fatti, era stato condannato a gennaio in abbreviato dal gup Salvini a nove anni di carcere per tentato omicidio. Più lievi le pene degli altri tre giovani imputati che avevano partecipato alla rissa. Tutti nelle scorse settimane hanno ottenuto i domiciliari, ma uno di loro, dopo un tentativo di fuga in Albania, è tornato in carcere.

Nel provvedimento il gip Salvini fa presente che, «nonostante la consistenza della pena» e la lista di precedenti penali di Caddeo, «devono essere tenute in considerazione alcune osservazioni» dei suoi difensori, gli avvocati Robert Ranieli e Antonella Bisogno. In primo luogo, «la storia di difficile vita familiare con genitori dipendenti dall'eroina ed il padre a lungo detenuto», una situazione che ha portato il 30enne, padre di due bambine piccole, «ad una precoce dipendenza da sostanze stupefacenti e alla commissione di una serie di reati». Da quando si trova a San Vittore, inoltre, Caddeo «ha seguito un iniziale percorso presso il Sert» del carcere, che ha predisposto per lui un percorso di recupero, e si è reso disponibile anche a compiere una serie di atti di giustizia riparativa che potrebbe portare a un incontro con Bettarini Jr. Il lavoro, le cure di un centro specializzato e il rientro in famiglia per il gip possono «favorire un processo di reinserimento e l'uscita dalla tossicodipendenza di Caddeo».

