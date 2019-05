WEEKEND BAGNATO

Pianocity, Orticola, Apritimoda. Il weekend milanese è stato ricco di iniziative aperte a tutti e gratuite. Funestate, però, dalla pioggia quasi incessante che però non hanno piegato i milanesi e non, che hanno partecipato con trasporto a tutti agli eventi. Bene Piano City, che nell'ottava edizione ha proposto oltre 50 ore di musica e 450 concerti gratuiti. Il festival ha comunqe fatto in modo che tutti i concerti si realizzassero nonostante la pioggia, spostando al chiuso alcuni eventi all'aperto. Bene l'inaugurazione alla Gam venerdì con il pianista islandese Olafur Arnalds, chiusura di Danilo Rea con un omaggio a Fabrizio De André. E al Boschetto di Rogoredo il pianista Emanuele Misuraca. Bene anche Apritimoda, edizione numero 3, a sbirciare nelle maison del lusso (gratis) sabato erano ben 5000. E bene per Orticola che ha riempito i Giardini Montanelli di fiori e piante rare. Arrivederci al 2020 sperando che la pioggia molli la presa.

Lunedì 20 Maggio 2019, 05:01

