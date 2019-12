«Vogliamo un Natale senza pacchetti». È uno degli slogan della campagna social contro il fumo Spegni la sigaretta e accendi la salute, promossa da Federfarma Lombardia con la Regione e le farmacie.

Obiettivo: sensibilizzare i giovani. «Si inizia a fumare a 11 anni: in Lombardia preoccupa che un terzo dei quindicenni fumi», spiega Emanuele Monti, presidente della Commissione Salute della Regione. La campagna punta a fornire consigli rapidi, corretti e veloci nelle farmacie, sul sito accendilasalute.it, e sui suoi profili Instagram e Facebook. Con post per ricordare, per esempio, che la sigaretta contiene circa 4000 sostanze chimiche. «La farmacia ha un ruolo di primo presidio sanitario», conferma Annarosa Racca, presidente Federfarma Lombardia. «Lanciamo la campagna social perché il numero di fumatori aumenta, soprattutto fra le giovani donne, il doppio rispetto a dieci anni fa». (G.Pos.)

Lunedì 16 Dicembre 2019, 05:01

