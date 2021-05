Timothy Ormezzano

Trecentosessanta minuti per assicurarsi un posto al sole della Champions. Molto per la Juventus passerà dallo scontro diretto di domenica (ore 20.45) allo Stadium contro il Milan. Un vero e proprio spareggio, tra due formazioni a quota 69 punti come l'Atalanta. Dopodiché arriveranno la trasferta in casa del Sassuolo e il derby d'Italia allo Stadium contro l'Inter: Il 15 maggio ci presenteremo a Torino da campioni d'Italia e decideremo il destino della Juve, così l'ex Marotta lancia il guanto di sfida. Infine l'ultimo viaggio in casa del Bologna, preceduto dalla finale di Coppa Italia del 19 maggio a Reggio Emilia contro l'Atalanta. Insomma, il futuro della Juve e di Pirlo si deciderà in larga parte sulla via Emilia.

Per non fallire la volata Champions, i bianconeri dovranno migliorare il loro rendimento in trasferta (una sola vittoria nelle ultime quattro) e la tenuta difensiva. La porta di Szczesny e Buffon è stata violata nelle ultime dieci giornate, una striscia negativa che non si verificava dal 2010. E in sette delle ultime undici partite la Signora dallo 0-0 è passata in svantaggio. Insomma, De Ligt e compagni sono chiamati ad alzare il muro e a cambiare approccio per evitare altre sbandate. L'olandese è il punto fermo della retroguardia di Pirlo, che al suo fianco alternerà Bonucci e Chiellini. Intanto ieri il Giudice Sportivo ha deciso di non sanzionare il dirigente bianconero Paratici, protagonista di una sfuriata contro l'arbitro Chiffi alla fine del primo tempo di Udinese-Juve.

