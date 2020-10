TATARUSANU NG

Nessuno tira in porta. Lui non fa parate e nemmeno errori. Meglio così.

CALABRIA 6

Una partita facile. Lo Sparta non si fa mai vedere dalle sue parti, nemmeno per caso. Giusto il cambio (23' st Conti 5,5: riesce a sbagliare comunque tanto, forse troppo per poter sperare in qualcosa di diverso se non la panchina).

KJAER 6,5

Non perde un solo contrasto aereo. Sembra camminare sulle nuvole.

ROMAGNOLI 6

Non c'è Dzeko e per il capitano è già un bel sollievo (35' st Leo Duarte 6: minuti importanti dopo un lungo stop).

DALOT 7

Gioca a sinistra, gioca con il destro. Assist al bacio, prima rete in rossonero e tanti applausi.

BENNACER 7

Da una sua giocata Ibra si prende un rigore, da un'altra sua giocata nasce il raddoppio. Non contento fa anche quella del 3-0. Finalmente (36' st Kessie ng)

TONALI 5,5

Sbaglia un rigore in movimento. Per il resto ancora timido.

CASTILLEJO 6

Lo Sparta Praga è davvero una squadretta. Samu però non riesce mai ad approfittarne

KRUNIC 6

Gioca più indietro lontano dall'area di rigore, non come a Glasgow. Giocatore fisico, un jolly importante buono per tutte le stagioni (43' st D. Maldini ng)

BRAHIM DIAZ 7

Si diverte con Ibra e fa divertire i presenti. E poi davanti alla porta non sbaglia mai. Un gioiellino da tenere in cassaforte.

IBRAHIMOVIC 6

Vuole giocare e gioca un tempo. Quanto basta per consegnare l'assist a Diaz, conquistare un rigore e spararlo sulla traversa (1' st Rafael Leao 6: un regalo di Dalot da spingere semplicemente in rete).

PIOLI 8

Altra vittoria, altro risultato positivo e siamo a 23. Cosa aggiungere ancora? Con questi ragazzini è davvero tutto possibile, anche togliere per un tempo Zlatan Ibrahimovic, testimone d'eccezione contro il Covid-19 per la Regione Lombardia.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA