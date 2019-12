Stop Trenord, domenica di disagi

Trenord, una domenica a piedi. Adesione altissima allo stop indetto dal sindacato di base Orsa, che nella penultima domenica di shopping prenatalizio ha determinato disagi pesanti per chi si spostava a Milano da tutta la Lombardia per acquisti. Cancellati o in ritardo numerosi convogli del servizio regionale, suburbano e di lunga percorrenza, solo il servizio di bus sostitutivi Malpensa Express è stato garantito. Lo sciopero si è concluso alle 2 di stanotte ed è stato indetto di domenica per tutelare i pendolari. L'adesione, secondo l'organizzazione sindacale «è stata superiore all'80% e ha determinato la paralisi completa della circolazione ferroviaria». È il quarto stop in un anno di Orsa. E «in assenza di tangibili iniziative aziendali», il sindacato già prennuncia il quinto sciopero.

Lunedì 16 Dicembre 2019, 05:01

