«Più luci per accendere il centro»

Più luce lungo le strade, nei parchi, e sulle strisce pedonali.

La richiesta arriva dal Municipio 1. Il presidente Fabio Arrigoni ha tracciato una mappa dei punti bui e malsicuri dove occorre un potenziamento dell'illuminazione pubblica: più lampioni, faretti o torri faro, meglio se a luce calda. «Per una questione di sicurezza, prima di tutto ma anche perché un luogo ben illuminato è più frequentato, anche di sera. Quindi, è più vivo», spiega Arrigoni.

Attraverso sopralluoghi e le segnalazioni di commercianti, proprietari di cani, milanesi, il parlamentino ha stilato un documento con gli angoli bui del centro storico. Documento al vaglio dell'assessorato alla Mobilità, che potrà accogliere le proposte. Il Municipio 1 ha già ottenuto le lampade nere, inaugurate ad ottobre, nel Giardino della Guastalla; e i punti luce alle Colonne di San Lorenzo. Ora, stila i suggerimenti per il 2020. Nelle aree cani, per esempio, il buio fa sì che molti si tengano alla larga per paura di incontri spiacevoli. L'idea, si legge nel dossier di Zona 1, «è di proiettori nelle aree più estese, come Parco Sempione e Parco delle Basiliche, e quelle di nuova realizzazione, come l'area cani in viale Monte Santo». Coni d'ombra in piazza Sant'Ambrogio, sul retro della basilica San Celso, nella piazzetta tra le vie Crespi e San Calocero, viale Milton, nel giardino tra le vie Vigoni e Lusardi. E ancora. «Bisogna agire sugli attraversamenti pedonali soprattutto quelli in viali di scorrimento e senza semafori come la Cerchia dei Bastioni, da Bianca Maria a Beatrice d'Este. A chiederlo sono i cittadini, perché i pedoni devono essere visibili e, ad oggi, non lo sono, rischiando ad ogni passaggio».

I ritocchi sono via via necessari anche perché gli alberi crescono oltre i lampioni e impediscono il passaggio della luce; inoltre, la sostituzione - partita nel 2014 - delle vecchie lampade con i led ha portato a un risparmio energetico, ma i led sono meno brillanti quindi, servono accorgimenti.

