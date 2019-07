Massimo Sarti

MILANO - Al via oggi la stagione dell'Atalanta, con il ritrovo a Zingonia e la partenza per il ritiro in Valseriana, dove in serata è previsto il passaggio del bus della squadra bergamasca nel centro di Clusone, dove da domani Gian Piero Gasperini lavorerà con vista sul sogno della prima partecipazione di sempre alla Champions.

Sulla richiesta di giocarla a San Siro, in attesa dell'esito delle riflessioni del Milan, è arrivata la netta presa di posizione contraria da parte della Curva Nord dell'Inter, che ha definito in un post su Facebook la scelta «scellerata, dettata dagli interessi e che calpesta ogni logica», sottolineando la storica rivalità della tifoseria atalantina con entrambe le curve meneghine. «Invitiamo fin da ora tutti i frequentatori della Nord a ritrovarsi davanti al Baretto di San Siro in tutte le occasioni in cui veramente l'Atalanta dovesse infestare il nostro stadio con la propria presenza per le partite di Champions. Il nostro dovrà essere un presidio civile». Il messaggio è stato lanciato.

Sarà invece il Moccagatta di Alessandria ad ospitare il 25 luglio l'andata dei preliminari di Europa League tra il Torino e gli ungheresi del Debrecen o gli albanesi del Kukesi. Lo stadio Grande Torino sarà indisponibile per concerti già fissati, prima che i granata fossero ripescati nelle coppe continentali.

Infine Daniele De Rossi va verso il ritiro. Niente estero, niente Fiorentina (o Milan). L'ex capitano della Roma avrebbe deciso di intraprendere la carriera di allenatore. Da subito.

Giovedì 11 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA