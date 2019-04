Massimiliano Leva

Festeggiare. Ermal Meta torna a Milano, domani sul palco del MediolanumForum di Assago, già tutto esaurito da giorni. Lo fa, dopo la data di febbraio, in occasione del suo 38 compleanno: per festeggiare con i fan un momento che fotografa anche un momento particolarmente produttivo per lui. Dal premio nel 2017 me best italian act agli MTV Musc Awards a Londra, alla vittoria di Sanremo nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro. Con lui, sul palco, oltre alla band anche lo Gnu Quartet, che già lo aveva accompagnato a febbraio: prima per un set acustico e poi da quel momento con Meta sino alla fine del concerto. In scaletta: brani come Voodo love, Voce del verbo e le cover di Domenico Modugno Amara terra mia.

Il 20 aprile. Forum. Via Di Vittorio, 6. Assago. Ore 2. Biglietti esauriti.

