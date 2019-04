Luca Uccello

MILANO - Milan-Lazio vale tutto. La sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia, in programma domani sera a San Siro. Una partita da non fallire per Rino Gattuso e il suo Diavolo, dopo lo 0-0 dell'andata all'Olimpico, due mesi fa. Settimana intensa per i rossoneri: dopo la Lazio la trasferta a Torino contro i granata di Mazzarri.

Un Milan che in campionato continua a commettere passi falsi, e rischia di compromettere il quarto posto che vale l'Europa dei grandi. Senza qualificazione alla prossima Champions League, la Coppa Italia alzata al cielo diventerebbe un importante premio di consolazione da non buttare via. Lo sa Rino, lo sa benissimo la società che in questi giorni di festa ha continuato a restare vicino al tecnico e giocatori. Una finale che mercoledì sera davanti ai propri tifosi Gattuso vuole conquistarsi.

Serve vincere e basta, servono le reti degli attaccanti tornati con Lazio (in campionato) e Parma (sabato di Pasqua: 1-1 a bersaglio Castillejo) a fare le belle statuine davanti alla porta. Il problema è sempre lo stesso. Se non segna Piatek, non segna nessuno nemmeno Patrick Cutrone che dall'arrivo dell'attaccante polacco ha giocato di meno, non riuscendo a essere più decisivo. Non ci riesce da un po' a dire il vero.

Le ultime reti del numero 63 rossonero risalgono al 12 gennaio quando siglò una doppietta negli ottavi di Coppa Italia contro la Sampdoria a Marassi, mentre in campionato una rete dell'attaccante rossonero manca addirittura dal 2 dicembre contro il Parma a San Siro. Insomma, Gattuso ha il dovere di trovare delle soluzioni in caso di inceppamento di Piatek. Domani sera Cutrone, che ha risolto il problema all'anca rimediato al Tardini, sarà regolarmente a disposizione di Gattuso che potrebbe anche concedergli lo spazio necessario per poter tornare a fare la differenza.

Panchina a Parma, possibile panchina anche contro la Lazio per Paquetà che potrebbe entrare solo in caso di necessità. A questo punto Rino non vuole rischiare Lucas che dovrebbe rientrare dal primo minuto invece contro il Toro, nell'anticipo di sabato sera. Sul fronte mercato sempre più insistenti le voci, nonostante la smentita del suo agente, che vogliono Florian Thauvin, attaccante esterno del Marsiglia, vicino al Milan. Leonardo lo segue da diverso tempo, ma per ora non può tentare nessun affondo prima di sapere se il Diavolo andrà o meno in Champions League e soprattutto quali saranno le sanzioni dell'Uefa per il Fair Play Finanziario. Il club di Mario Balotelli chiede una cifra vicina ai 50 milioni di euro.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA