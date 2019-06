La M4 si allunga fino a Segrate

Simona Romanò

La M4, dopo essere arrivata a Linate, proseguirà verso l'Idroscalo e poi raggiungerà il centro commerciale Westfield di Segrate, il più grande d'Europa.

La futura linea Blu non è ancora finita e già si allunga di due fermate, ad est, oltre l'aeroporto di Linate: una sarà in prossimità del mare di Milano, l'altra vicino allo shopping mall Westfield, che sta sorgendo nell'area dell'ex dogana di Segrate.

È proprio grazie al colosso australiano Westfield che l'idea di estendere la M4 prende forma. Non è un libro dei sogni, ma sarà presto realtà. Si parte innanzitutto con lo studio di fattibilità, che è il primo passaggio formale: costerà 700mila euro e a pagarlo sarà il gruppo internazionale Unibail-Rodamco-Westfield. L'obiettivo per il prolungamento verso Segrate è quello del 2026: fra sette anni la metropolitana potrebbe dunque servire anche la zona orientale dell'Idroscalo (vicino alla sede della Mondadori e al quartiere di San Felice) e il maxi-centro commerciale. Costo delle due fermate aggiuntive? Circa 400 milioni di euro. Che vanno ad aggiungersi ai 2 miliardi necessari per completare l'intera linea Blu così com'è progettata oggi, da Linate a San Cristoforo FS, passando dal centro.

L'ok ufficiale all'allungamento deve però coincidere con due fattori: la disponibilità di fondi europei per il trasporto pubblico, per i quali ci vuole lo studio di fattibilità così da partecipare ai bandi; e l'investimento di un privato come, appunto, Westfield, che avrebbe molti benefici ad avere il metrò a pochi passi.

Nella Milano del 2030 la Blu avanza. E nell'immediato arrivano le certezze: la M4, dopo non pochi problemi, procede veloce verso la realizzazione. È confermata, infatti, l'apertura di tutta la linea per fine luglio 2023 e saranno attivate in anticipo 3 tratte funzionali: la Linate-Forlanini Fs sarà aperta entro gennaio 2021; la Linate-Dateo entro giugno 2022; la Linate- piazza San Babila entro dicembre 2022. La nuova metropolitana pare essere già una realtà: oltre 15 chilometri complessivi nel sottosuolo, costellati da 21 fermate.

riproduzione riservata ®

Martedì 18 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA