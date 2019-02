«Juve, scudetto e Champions»

Timothy Ormezzano

TORINO - Allegri pensa al qui e ora: «Sono molto concentrato su quello che dobbiamo portare a casa: scudetto e Champions». Non dà nulla per scontato: «Di sicuro al cento per cento non c'è mai niente». Ma non sembra guardare più in là della sua Juve: «Ho un contratto (fino al 2020; ndr), a Torino sto bene, qui sono molto felice».

Il tema tornerà di attualità tra marzo e aprile, quando il club bianconero proporrà ad Allegri un rinnovo fino al 2022, la stessa scadenza del nuovo accordo firmato ieri dal Cholo Simeone con l'Atletico Madrid. Molto dipenderà dalla Champions: un successo in Europa chiuderebbe quasi sicuramente il ciclo juventino del Conte Max. In quel caso, il club di Agnelli contatterebbe Zidane.

Sempre a proposito della Juve che verrà, potrebbe tornare di gran moda Icardi, già sondato l'estate scorsa. Operazione da circa 110 milioni, a meno che non prenda quota uno scambio con Dybala, un profilo assai gradito da Marotta. E Maurito, in bianconero, troverebbe quel ricco aumento che ha chiesto ai nerazzurri.

Al tempo. Il calendario impone altri pensieri: stasera l'anticipo contro il Frosinone, mercoledì l'andata degli ottavi di Champions in casa dell'Atletico Madrid. Il turnover sarà quasi inesistente. «Cristiano Ronaldo giocherà contro il Frosinone, perché non dovrebbe? Siete voi che siete ossessionati dalla Champions, non noi».

La novità semmai è il ritorno di Dybala, reduce da due panchine consecutive. Dopo il bastone, Allegri sfodera la carota: «Paulo ha statistiche impressionanti: 168 presenze in bianconero e 75 gol. Capitano le annate in cui si segna un po' di meno, non è diventato scarso di colpo».

Niente ritiro pre-partita, ma la corda resta tesa: «Per battere il Frosinone, che nell'unico suo passaggio allo Stadium ha portato via un punto, ci vorrà una partita seria».

L'altra novità è il rientrodi Bonucci tra i titolari, con Chiellini e Barzagli in panchina. Riecco la BBC.

