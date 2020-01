Giacinti, il sogno si chiama Champions

Fabrizio Ponciroli

Valentina Giacinti è una delle giocatrici più forti del panorama calcistico femminile. Bomber del Milan e della Nazionale, ha presenziato all'evento Adidas per il lancio delle nuove Predator. L'occasione per affrontare diversi temi, soprattutto rossoneri.

Che effetto le fa essere un testimonial di una scarpa così prestigiosa

Sicuramente sono felice. Quando sono stata chiamata, ho risposto con entusiasmo. L'ennesimo riconoscimento del nostro movimento.

Tu sei un bomber, quali sono gli attaccanti maschili che ti ispirano maggiormente?

Mi è sempre piaciuto moltissimo Morata. Poi, sicuramente, mi piacciono i centravanti tipo Icardi e Higuain.

Sei alla seconda stagione al Milan. Obiettivo?

Noi ci stiamo impegnando per arrivare il più in alto possibile. Conquistare un posto in Champions League ci piacerebbe moltissimo.

Il prossimo 2 febbraio ci sarà il derby contro l'Inter

Prima di giocare il Derby, ci sono due partite. Abbiamo l'Orobica Bergamo e il recupero con il Pink Bari. Certo, il derby è sempre una partita importante, tra l'altro lo giocheremo in casa. Però, per noi avrebbe poco senso battere le nerazzurre e non fare risultato con Bergamo e Bari.

La Juventus è prima, è la squadra da battere?

Indubbiamente è la squadra con più potenziale. Lavorano insieme da tre anni e hanno acquisito giocatrici di alto livello. Lo Scudetto è il loro obiettivo. Noi, come Milan, proveremo a darle fastidio.

Hai già vinto il titolo di capocannoniere del torneo in tre occasioni

È vero, due volte l'ho vinto con le Predator ai piedi ed infatti ho deciso di tornare ad indossarle, sperando che mi portino bene.

Venerdì 24 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA