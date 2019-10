Dybala & Bonucci: i nuovi belli di notte

BUFFON 6

Attento su Pinamonti prima e sulla botta di Schone dopo. Poi Kouamé lo uccella con un golazo che nemmeno lui sa com'è stato.

CUADRADO 6

Spinge ma non sfonda mai sulla corsia di destra.

BONUCCI 6,5

Prima firma in campionato per il capitano.

RUGANI 5,5

Debutto dopo mesi in naftalina. Forse aveva ragione il suo antico maestro Sarri. Un errore (con giallo) che poteva costare caro.

ALEX SANDRO 5,5

Tutto fila liscio filo al 40' quando l'ex Porto sbaglia l'appoggio dando il via al pari genoano.

KHEDIRA 5

Imprecettibile presenza del tedesco. La sua partita finisce dopo un'ora (16' st Rabiot 5: entra bene, poi due gialli in pochi minuti).

BENTANCUR 5,5

Inizia col piglio giusto, poi si perde strada facendo. E piovono fischi per l'uruguagio.

MATUIDI 5,5

Le cose migliori in chiusura per il francese che Sarri decide di togliere dalla scena per dare maggiore sostanza in fase offensiva (16' st Ramsey 5,5: impalpabile l'inglese. Quasi un turista all'ombra della Mole).

BERNARDESCHI 5,5

Prosegue nel suo momento no. Nervoso e fumoso nella notte uggiosa dello Stadium. Partecipa poco al gioco e sparisce, per riapparire in un paio di fiammate nella ripresa (34' st Douglas Costa 6: decisamente meglio).

DYBALA 6,5

Il migliore. Una fucilata velenosa e poi uno slalom da urlo che avrebbero meritato ben altre fortune.

CRISTIANO RONALDO 6

Una fiammata nel primo termpo e una nella ripresa in una serata quasi anonima. Pensavamo fosse ancora a tartufi con la sua Georgina. Si divora, di crapa, il possibile sorpasso. Il Var gli toglie un gol, poi si procura e realizza il rigore della vittoria al 95'.

SARRI 6

Riconquista la vetta, ma il Genoa targato Thiago Motta avrebbe meritato il pari, caro Maurizio.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

Giovedì 31 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA