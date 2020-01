Blitz nelle cascine bivacco dei tossici

Ormai era un'area abbandonata, un'isola di degrado diventata il rifugio di spacciatori, tossici e disperati di ogni tipo.

Dopo una serie di controlli e interventi ripetuti negli ultimi mesi, ieri mattina i carabinieri di San Donato Milanese hanno sgomberato la Cascina Sestogallo e l'ex centro sportivo Borgolombardo, una vasta zona accanto alla stazione di Borgolombardo che si trova tra i comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese. I militari della stazione locale, assieme agli agenti della polizia municipale di San Giuliano, hanno sorpreso sul posto tre persone (tutte denunciate per invasione di edifici) che dormivano nei bivacchi di fortuna. Prima di ieri erano state denunciate altre 12 persone, tra cui pusher e clienti che avevano appena comprato la dose e stavano per consumarla lì.

«Nei mesi scorsi questa zona è stata interessata da una piccola migrazione di tossici e pusher provenienti da Rogoredo, svuotata a causa dei blitz continui delle forze dell'ordine - ha spiegato il comandante Antonio Ruotolo - in particolare la Cascina, che è abbandonata dalla legittima proprietà da circa 30 anni, è diventata un vero rifugio incontrollato». Non è stato semplice rimuovere la montagna di rifiuti e masserizie, ci sono volute ore di lavoro e solo al termine è stato possibile murare e sigillare le stanze della Cascina e il perimetro del centro sportivo. Un tentativo di ostacolare altre occupazioni nel prossimo futuro. (S.Gar.)

riproduzione riservata ®

Martedì 28 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA