Area B, avanti senza ritocchi

Simona Romanò

«Area B, no a nuove deroghe, per il bene dell'ambiente». Così l'assessore comunale alla Mobilità Marco Granelli, ieri al tavolo convocato a Palazzo Lombardia dal collega Raffaele Cattaneo, ha ribadito il «no di Palazzo Marino alle richieste della Regione di ampliare le deroghe di Area B in extremis» e riafferma «la necessità di tutelare la salute dei cittadini, perché lo smog è un'emergenza».

Oggi Milano raggiungerà la soglia dei 35 giorni annui di sforamenti del pm10 concessi dalla Ue. E lunedì entra in vigore Area B che mette al bando i diesel: si parte con lo stop agli Euro 3, per poi estendere la restrizione dal 1° ottobre anche agli Euro 4. E via via fino agli Euro 6.

La Regione ha tentato di ammorbidire Area B, proponendo di esonerare gli anziani over 70, le famiglie con Isee inferiore a 14mila euro e alcune categorie di lavoratori come ambulanti, turnisti, medici. «La Regione sta portando avanti una serie di provvedimenti che tengono conto delle esigenze di miglioramento dell'aria, ma anche delle necessità di mobilità dei cittadini ha dichiarato Cattaneo credo che il Comune, attraverso nuove deroghe, debba tutelare le fasce più deboli». Immediata la risposta di Granelli: «Niente deroghe aggiuntive, perché il provvedimento ha già una sua gradualità, entrerà in vigore con 50 giorni di accesso libero nel primo anno e 25 in quelli successivi. L'automobilista che viaggia occasionalmente è tutelato». E ancora: «Area B deve dare un segnale di cambiamento, di cui oggi la nostra città ha bisogno. La Regione ci aiuti piuttosto con gli incentivi».

La prossima settimana la giunta Sala pubblicherà un bando rivolto proprio ai privati con reddito Isee fino a 20mila euro: se rottamano il vecchio diesel possono ricevere un contributo fino a 2mila euro anche per acquistare una macchina usata più ecologica. Il Pirellone, invece, si ferma agli Euro 3: oltre al bando da 6,5 milioni per aiutare a cambiare i veicoli commerciali più inquinanti (appunto fino ai diesel Euro 3), ha pronto uno stanziamento da 15 milioni per i privati.

