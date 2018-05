Ai nerazzurri (+23,4%) lo scudetto del tifo 57.529 la media delle presenze a San Siro

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Non saranno i sette titoli consecutivi conquistati dalla Juve, ma per il terzo anno l'Inter si è aggiudicata lo scudetto delle presenze allo stadio. San Siro nerazzurra ha visto una media di 57.529 spettatori per partita, con un aumento di 23,4% rispetto alla passata stagione.Al secondo posto i cugini del Milan, che collezionano una media di 52.453 incrementando del 30,1% il dato di 12 mesi fa. Terzo il Napoli (42.587 spettatori al San Paolo), in aumento del 16,4% rispetto lo scorso anno. Secondo i dati forniti dall'Osservatorio del calcio italiano, pure Juventus (39.257) e Roma (37.40, +14,7%) nella top five. A seguire la Lazio (28.921, +40,1%), Fiorentina (26.092), Genoa (20.936), Bologna (20.903) e Sampdoria (20.156).Sempre più spettatori in serie A: la media di presenze registra un incremento del 10,3% rispetto allo scorso campionato: 24.507 contro i 22.217 di un anno fa. I clou della stagione appena terminata sono i due sold out al Meazza di Inter-Juve e Milan-Juve (78.338), a seguire Napoli-Juve (55.567).