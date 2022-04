Paolo Fox e l'Oroscopo della Settimana dal 18 aprile 2022: la classifica dei segni zodiacali

Paolo Fox torna con l'Oroscopo della Settimana e, in diretta dallo studio de I Fatti Vostri, fa le sue previsioni per i giorni che vanno da oggi, lunedì 18 aprile, al weekend. Un appuntamento imperdibile per chi crede nelle stelle, anche nella giornata di Pasquetta. L'astrologo dà i suoi consueti consigli per affrontare la settimana e stila la classifica della fortuna per tutti i segni zodiacali.

L'OROSCOPO DI PAOLO FOX DELLA SETTIMANA, LA CLASSIFICA

GEMELLI Al dodicesimo posto i Gemelli. In questo periodo Venere e Giove sono in aspetto agitato. Questo è un momento in cui bisogna evitare conflitti e tensioni. Stoppate i malumori in partenza. Maggio sarà strepitoso.

VERGINE Malessere anche per il segno della Vergine, all'undicesimo posto. Pazientate perché Giove presto non sarà più opposto e avrete meno lotte. Questa è una settimana in cui ci saranno delle giornate da prendere con calma.

BILANCIA Al decimo posto la Bilancia. State attraversando una fase particolare. Nella seconda parte dell'anno ci saranno meno problemi, l'importante è che abbiate lavorato per cambiare in positivo. Questa è una settimana che porterà qualche fastidio.

ACQUARIO Nono posto per l'Acquario. Giove sarà favorevole dal prossimo mese, ma voi scalpitate in questi giorni perché volete rivoluzionare la vostra vita. In questo momento siete in attesa del cambiamento. Le storie che ci sono rimangono.

ARIETE All'ottavo posto l'Ariete. Sta per arrivare Giove nel segno, ma questa è una settimana che va un po' giù. Ci sono tanti nodi da sciogliere, soprattutto se qualcuno vi rimprovera per il vostro atteggiamento impositivo. Calma e relax.

SAGITTARIO Al settimo posto della classifica il Sagittario. Si volta pagina tra pochissimo. Le stelle promettono dal 10 maggio una nuova situazione propizia. L'unico dato incerto è nei sentimenti, potreste essere in bilico tra due storie.

LEONE A metà classifica, al sesto posto, l'astrologo Paolo Fox colloca il segno del Leone. State iniziando un progetto di vita importante. Avete un esame in arrivo e qualche preoccupazione di troppo. Ce la farete.

CAPRICORNO Al quinto posto della classifica il Capricorno. Cielo importante che presuppone anche una revisione nei sentimenti. Non pensate solo al lavoro. Recuperate il partner se lo avete dimenticato. Parlate e siate affettuosi.

CANCRO Sfiora il podio per questa settimana, piazzandosi al quarto posto nella classifica di Paolo Fox, il segno del Cancro. Dovete essere passionali, avrete una carica fortissima nelle prossime giornate.

SCORPIONE Sul gradino più basso del podio, al terzo posto della classifica, si trova il segno dello Scorpione. Vi fate scivolare le cose addosso, ma attenzione ai segni troppo liberi. Dovete essere fiduciosi.

PESCI Al secondo posto della classifica di Paolo Fox, invece, c'è il segno zodiacale dei Pesci. Già avete avuto molto e avrete qualcosa di più. Settimana in primo piano per voi soprattutto in amore e nei sentimenti.

TORO Al primo posto questa settimana troviamo il segno del Toro. Mercoledì e giovedì saranno le giornate migliori. Recuperate la fiducia nei confronti delle persone che vi hanno detto cose sbagliate e si sono intromesse nella vostra vita.

