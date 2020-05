Oroscopo del weekend di Paolo Fox: recupero in amore per il Leone, bene anche l'Acquario. Nervosismo per Vergine e Pesci

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Maggio 2020, 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'di Paolo Fox del week end ci guida a sua volta verso la Fase 2. In un momento di apertura dopo il lockdown sarà possibile poter rivedere i congiunti e fare attività sportiva. Ma cosa dicono le stelle a riguardo. Ecco nel dettaglio leGrande recupero in amore, cercate di non isolarvi e tenetevi strette le persone che avete a fianco. Cautela sul lavoro, cercate di non essere impulsivi.In amore ci sono stati problemi negli ultimi giorni, ma ora si possono risolvere. Evitate discussioni.Non tutto va come vorreste, cercare di manrenere la calma in amore e sul lavoro dove potrebero esserci dei problemi e delle discussioni.Un momento complicato per l'amore, se avete chiuso una storia siete titubanti, ma non è il momento di prendere decisioni. Bene il lavoro.Weekend positivo per l'amore e le emozioni, mentre occorre cautela per le questioni economiche. Sul lavoro siete in fase riflessiva, a breve potreste prendere una decisione importante.Cercate di non essere polemici nel fine settimana, siete molto nervosi perché non riuscite ad ottenere la stabilità che vorreste.Se siete single potrebbero esserci buone notizie a breve. Potrebbero esserci anche discussioni con qualcuno che non ha mantenuto la parola.Giornate positive per l'amore, se avete avuto discussioni è il momento perfetto per dei chiarimenti. Sul lavoro evitate polemiche e cercate di non agitarvi.Siate onesti in amore, la luna nel segno vi aiuterà. Possibili piccole incomprensioni e discussioni. Giornata piena di energia. Saturno aumenta la voglia di cambiamento.Potreste vivere un weekend bello accanto a una persona cara. Buone notizie sul lavoro, finalmente si recupera.. Un fine settimana che promette bene in amore, ma cercate di non essere troppo polemici. Cercate di rilassarvi.Siete in un momento stressante in amore se avete chiuso da poco una storia. Sul lavoro è il momento di pianificare, di capire come muoversi.