Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni del week end 24-26 settembre: «Ecco chi sale e chi scende...». Pochi minuti fa, l'astrologo romano ha snocciolato, in diretta nel programma i Fatti Vostri, le previsioni segno per segno del fine settimana 24-26 settembre. Ricorcando sempre «non credete, verificate».

2 stelle

Ariete

Giove sarà nel vostro segno dal 10 maggio 2022 e vi prenderà per mano per tutto il 2023. In prossimità di questi due anni di recupero, si sbloccheranno situazioni. Due stelle perché ancora non c'è chiarezza, vi sembrerà di fare cose inutili. Domenica voglia di amare maggiore.

Toro

Siete stridenti, accigliati con la perosna amata. Vi sentite un po' rigorosi. Oggi e domani non esacerbate le tensioni. Poi Venere tornerà attiva, non rovinate un amore questo week end.

3 stelle

Scorpione

La luna opposta indica noia. Per evitare di rimanere coinvolto in situazioni brutte lo Scorpione si isola, ma poi si annoia. Venerdì e sabato non rischiate, domenica migliore.

Acquario

Avete grandi risorse, ma vi vedo elettrici perché dovete fare troppe cose. Legate le emozini alla giornata di domenica.

Cancro

Le cose vanno un po' meglio. il week end vi aiuta, trascorretelo con le persone che vi vogliono bene.

Sagittario

Le comunicazioni sono importanti, un'amicizia può diventare qualcosa di più. Una conoscenza recente può diventare una via di fuga.

Capricorno

Periodo di recupero, avete un pò di tempo libero. Tra venerdì e domenica state con le persone a cui volete bene.

Pesci

Se ci sono state baruffe in amore, questo è il momento giusto per dimenticare. Se invece avete una grande amore è il momento giusto per inevstirci. Domenica qualche discussione.

5 stelle

Gemelli

Siete più leggeri, curiosi, state bene. Domenica giornata attiva

Leone

Entro domenica recuperate un amore.

Vergine

Oggi e domani molto favoriti, domenica giornata al rallentatore. Intestino punto debole.

Bilancia

Sole, Mercurio, Giove, Marte attivi. Non dico che il mondo nelle è nelle vostre mani, ma quasi. Domenica un messaggio speciale.

