L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 13 dicembre: la classifica e i consigli per tutti i segni zodiacali

Torna l'Oroscopo di Paolo Fox e, come ogni lunedì, il famoso astrologo della tv stila la classifica dei segni zodiacali in base alla fortuna per la settimana che viene. Ecco il cammino verso il podio per i giorni che vanno al 13 dicembre fino al weekend. Fox dà anche i consueti consigli per tutti in diretta dallo studio de I Fatti Vostri, in onda su Rai 2.

L'OROSCOPO DELLA SETTIMANA DI PAOLO FOX, LA CLASSIFICA

BILANCIA Al dodicesimo posto il segno della Bilancia. Volete mettere tutto in ordine, ma i pianeti in quadratura portano qualche ripensamento. Siete equilibrati, ma aspettate se ci sono dei problemi. Siete sotto pressione.

ACQUARIO Troppe cose da fare per l'Acquario, all'undicesimo posto. A metà settimana una luna storta e giornate sbandate. Siete stanchi perché fate troppo e avete un po' di tensione, ma l'immediato futuro è promettente.

SAGITTARIO Al decimo posto della classifica di Paolo Fox c'è il Sagittario. Ci sarà un'opposizione della luna un po' pesante per questa settimana. Il weekend sarà di lotta perché vi sentite bloccati e manovrati.

PESCI Nono posto per il segno dei Pesci, ma tranquilli che Giove entrerà dalla fine dell'anno. Periodo innovativo per chi vuole voltare pagina (sposarvi, fare figli) e dimenticare tristi trascorsi.

ARIETE Ottavo posto per il segno dell'Ariete. I pianeti vi rendono nervosi, ma nel 2022 vi sentirete meglio. Qualcuno potrebbe aver ricevuto già una buona conferma. Weekend buono.

CANCRO Il Cancro, al settimo posto, ha l'impressione di soffrire da una vita. In questo momento non agitate le acque soprattutto in amore a causa del lungo transito di Venere opposta. In questo periodo vi sentite fuori dal mondo.

VERGINE A metà classifica, al sesto posto, il segno della Vergine. Paolo Fox suggerisce di ascoltare il destino perché ci sono buone novità. Settimana buona per questo segno zodiacale.

GEMELLI Al quinto posto della classifica di Paolo Fox c'è il segno dei Gemelli. Weekend importante con tre giorni che vi rimettono in quota. Siete ancora più simpatici nei giorni favoriti dalle stelle.

LEONE Sfiora il podio piazzandosi al quarto posto il segno zodiacale del Leone. Con Marte in ottimo aspetto la settimana vi porta emozioni. Facile innamorarsi di voi.

CAPRICORNO Sul gradino più basso del podio, al terzo posto, c'è il segno del Capricorno. Importante il recupero, soprattutto giovedì. Momento di forza soprattutto per le relazioni sentimentali.

SCORPIONE Al secondo posto della classifica della settimana di Paolo Fox troviamo il segno dello Scorpione. Soprese e contatti vi aspettano. Attenzione a Natale, non restate in disparte.

TORO Al primo posto della classifica della settimana di Paolo Fox c'è il segno del Toro. Avete Mercurio, Venere positivi; tra poco anche il Sole. Nessuno può fermarvi.

