Ucraina, la diretta. Kiev, accordo con Mosca: corridoi umanitari aperti tutto il giorno. Il Cremlino: progressi nei negoziati, non vogliamo rovesciare il governo

Ucraina-Russia, la diretta del quattordicesimo giorno di guerra. Dopo l'apertura di Zelensky, che per la prima volta ha parlato di una possibile trattativa con Mosca su Donbass e Crimea, non si sono fermati i bombardamenti. Alcuni di questi hanno interrotto i corridoi umanitari a Mariupol e Sumy per evacuare i civili. Intanto per stamattina è prevista una nuova tregua temporanea a partire dalle 10 ore locale: ci sarà un nuovo tentativo di corridoi umanitari da Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol.

Cresce l'allerta sulla capitale, dove secondo alcune analisti militari i russi potrebbero attaccare entro le prossime 24-96 ore. Alla periferia della capitale i bombardamenti sono sempre più intensi e i tank sono apparsi a ridosso dei condomini. In serata il caso jet: la Polonia ha annunciato un accordo con gli Usa per il trasferimento di tutti i Mig-29 «immediatamente e senza costi» ad una base americana in Germania, una mossa che potrebbe preludere alla consegna dei jet all'Ucraina tanto invocata da Zelensky. Dagli Stati Uniti però è arrivato un rifiuto perché la proposta «non è attuabile» ha spiegato il Pentagono. Sul fronte militare la mappa dell'invasione è rimasta sostanzialmente invariata. Per il governo ucraino i russi hanno rallentato grazie all'efficacia dei contrattacchi, e secondo il Pentagono l'Armata ha aumentato i bombardamenti ed il lancio di missili sulle città proprio per compensare la mancanza di progressi. Il fronte più caldo resta il sud, con l'assedio a Mariupol e i radar russi puntati su Odessa. Anche se, sempre secondo Washington, «non ci sono indicazioni» di un attacco a breve. A Kharkiv, la porta orientale dell'Ucraina e seconda città del Paese, si continua a resistere, ma i russi avrebbero colpito un impianto di ricerca nucleare.

Ucraina, la diretta

Ore 11.45 - Non si ferma la corrente di ricoperture sulle Borse europee: Milano ha toccato l'aumento di cinque punti percentuali, con Francoforte e Parigi che viaggiano sulla stessa linea. In aumento del 4% Amsterdam e Madrid, mentre Londra è più cauta nel rimbalzo e cresce poco oltre i due punti percentuali. Con le ipotesi di trattative più concrete per la guerra in Ucraina, le materie prime si stanno raffreddando (petrolio -1%, grano a Chicago -5%) e in Piazza Affari recuperano i gruppi che più hanno pagato l'esposizione in Russia come Pirelli, che sale del 10% dopo un passaggio in asta di volatiltà. Bene le banche (Unicredit +8%, Intesa +7%), deboli i gruppi che nei giorni scorsi avevano corso con il greggio (Tenaris -2%).

Ore 11.10 - Le società cinesi che aiutano la Russia potrebbero subire pesanti ripercussioni da parte degli Usa che prenderebbero azioni «devastanti»: in un'intervista al New York Times, il segretario al Commercio Gina Raimondo ha ammonito che Washington taglierebbe le compagnie colpevoli fuori dalla fornitura di apparecchiature e software americani di cui hanno bisogno per realizzare i loro prodotti. L'amministrazione Biden potrebbe «essenzialmente chiudere» la Smic, il colosso cinese dei microchip, o qualsiasi società del Dragone che sfida le sanzioni Usa nel caso di fornitura di microprocessori e altre tecnologie avanzate a Mosca.

Ore 11.00 - Secondo la Russia sono stati fatti «alcuni progressi» nei negoziati con l'Ucraina. E da Mosca non c'è un tentativo di «rovesciare il governo» ucraino: lo si apprende da fonti diplomatiche russe.

Ore 10.45 - I diritti di decine di migliaia di persone in Bielorussia sono stati violati a causa della «continua repressione» degli oppositori, nella totale impunità. Lo denuncia l'Onu in un rapporto. «Le ampie e sostenute azioni intraprese dalle autorità per reprimere il dissenso e la società civile, i media indipendenti e i gruppi di opposizione, proteggendo nel contempo gli autori di questi atti, testimoniano una situazione di totale impunità in Bielorussia», ha sottolineato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani, Michelle Bachelet, nella presentazione del rapporto.

Ore 10.35 - L'Ue ha trovato un accordo su un inasprimento delle sanzioni a Russa e Bielorussia in merito all'Ucraina. Lo si apprende dalla presidenza di turno francese dell'Ue.

Ore 10.05 - La questione Ucraina è molto chiara: «Sono state le azioni della Nato guidata dagli Stati Uniti che hanno gradualmente spinto fino al conflitto Russia-Ucraina». Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, sulle recenti ricostruzioni del New York Times relative alla conoscenza di Pechino dei piani russi contro l'Ucraina, in base a quanto appreso da funzionari Usa. Ignorando le proprie responsabilità, gli Usa Uniti accusano invece la Cina della propria presa di posizione sulla vicenda e cercano margini di manovra nel tentativo di sopprimere la Cina e la Russia, per mantenere la propria egemonia«, ha detto.

Ore 10.00 - L'agenzia di rating Fitch Ratings ha nuovamente abbassato il rating del debito sovrano a lungo termine della Russia a 'C' da 'B', riflettendo il rischio di un default «imminente». Nella sua analisi, l'agenzia di rating ha giustificato il downgrade in parte come conseguenza del decreto approvato in Russia il 5 marzo che potrebbe potenzialmente forzare la ridenominazione dei pagamenti del debito sovrano in valuta estera in valuta locale per i creditori di determinati paesi. Inoltre, Fitch nota che, dalla fine della scorsa settimana, l'implementazione del regolamento della Banca centrale russa ha limitato il trasferimento delle cedole del debito in valuta locale russo ai non residenti. Più in generale, l'agenzia avverte che l'aumento delle sanzioni e le proposte di limitare il commercio di energia della Russia aumentano la probabilità di una risposta politica del Cremlino che include almeno un default selettivo sui suoi obblighi di debito sovrano. La scorsa settimana, S&P Global Ratings ha declassato sia il rating in valuta locale che quello in valuta estera del debito sovrano della Russia a «CCC-» da «BB+» di fronte al crescente rischio di default come risultato delle sanzioni imposte al paese dopo l'invasione dell'Ucraina. L'agenzia di rating ha anche deciso di mantenere il rating del paese sotto osservazione con implicazioni negative, il che lascia aperta la possibilità di ulteriori declassamenti a breve termine. Moody's lunedì ha tagliato il rating a lungo termine della Russia a «Ca» da «B3», appena una tacca sopra il rating di default, con un outlook negativo, sull'aspettativa che i controlli sui capitali introdotti dalla banca centrale della Russia limitino i pagamenti transfrontalieri, compreso il servizio del debito sui titoli di stato.

Ore 9.50 - Un tetto ai prezzi del gas come parte di un intervento diretto dell'Ue nel mercato per limitare gli aumenti. Lo chiede il Primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in una lettera di cui Ansa ha preso visione. Mitsotakis propone un intervento sul mercato in sei punti: tra l'altro per imporre un tetto ai prezzi nel TTF (il mercato di riferimento per lo scambio del gas naturale in Europa), fissare un intervallo entro cui limitare la volatilità dei prezzi e un prezzo di emergenza in caso di interruzione di forniture dalla Russia.

Ore 9.40 - Cina contro gli Usa per il bando all'import del petrolio russo. La Cina «si oppone con forza alle sanzioni unilaterali che non hanno fondamento nel diritto internazionale»: lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian sul blocco all'import di petrolio e gas russo annunciato dal presidente Usa Joe Biden in risposta all'invasione voluta da Mosca dell'Ucraina. «Provocherà solo serie difficoltà all'economia e alle persone, e aggraverà divisioni e confronto», ha aggiunto Zhao nel briefing quotidiano, ricordando che «Cina e Russia hanno sempre mantenuto buone relazioni di cooperazione energetica e continueranno a farlo anche su giacimenti di petrolio e gas, nel rispetto reciproco».

Ore 9.30 - Ucraina e Russia hanno concordato un cessate il fuoco dalle ore 9:00 alle 21:00 di oggi per evacuare la popolazione attraverso sei corridoi. Lo riporta l'agenzia di stampa Interfax. «Alle 5.30 di stamattina abbiamo ricevuto il messaggio dalla Federazione Russa che conferma i nostri corridoi umanitari», ha annunciato la vicepremier ucraina Iryna Vereschuk.

Ore 9.20 - In vista del Consiglio europeo informale, previsto domani e dopodomani a Parigi, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente francese Emmanuel Macron nel corso della quale sono stati esaminati gli ultimi sviluppi della crisi in Ucraina e le sue conseguenze sull'economia europea.

Ore 9.15 - La difesa territoriale ha distrutto una colonna dei nemici nella regione di Cernihiv. Lo riferisce l'agenzia di stampa ucraina Unian, aggiungendo che «in molte aree, gli occupanti russi stanno perdendo manodopera e attrezzature».

Ore 9.06 - Dopo i saliscendi di ieri, avvio in terreno ampiamente positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita del 2,32%, l'Ftse All share un rialzo del 2,35%. Francoforte segna un +2,99% con il Dax a 13.227 punti. Parigi registra un +2,82% con il Cac 40 a 6.129 punti e Londra un +1,94% con il Ftse 100 a 7.103 punti.

Ore 9.05 - Sale a tre il numero dei bambini rimasti uccisi nell'attacco avvenuto nella notte tra lunedì e martedì a Sumy, nel nord est dell'Ucraina: il bilancio complessivo delle vittime sale così a 22. Lo rende noto il governatore della regione, Dmytro Zhyvytskyy, su Telegram. «Questa storia può essere giustamente definita un massacro, perché una bomba ha ucciso 22 persone», scrive, precisando che «tra le 22 persone uccise c'erano 3 bambini. Inizialmente ne sono stati denunciati due, ma oggi i soccorritori hanno estratto dalle macerie il corpo di un bambino. Sono tutti della stessa famiglia». Zhyvytskyy spiega che tra le vittime nove persone erano nella stessa abitazione e che «sei case sono state distrutte completamente», mentre altre due dozzine parzialmente. Ci sono anche «otto persone ferite, tra cui una bambina di cinque anni», aggiunge.

Ore 9.00 - Yum! Brands, che ha tra i suoi brand Kfc e Pizza Hut, ha annunciato la sospensione delle operazioni e degli investimenti in Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina. Lo riporta Axios. Secondo una nota, «in Russia le attività comprendono circa 1.000 ristoranti Kfc e 50 punti Pizza Hut quasi tutti gestiti con accordi di licenza o in franchising da proprietà indipendenti» e Yum! Brands annuncia di aver «sospeso tutti gli investimenti e lo sviluppo di ristoranti in Russia mentre si continuano a valutare ulteriori opzioni». L'impegno è a destinare «tutti i profitti delle operazioni in Russia» verso scopi umanitari, sostenere i dipendenti di franchising ucraini con un fondo. Annunciata inoltre la donazione di «un milione di dollari alla Croce Rossa per sostenere le persone colpite dalla crisi».

Ore 8.55 - La Russia sta lavorando ad una risposta «rapida» e «ponderata» alle sanzioni imposte dall'Occidente, che sarà avvertita nelle aree più «sensibili per coloro a cui si rivolge»: lo ha reso noto il direttore del dipartimento per la Cooperazione economica del ministero degli Esteri di Mosca, Dmitry Birichevsky. Lo riporta l'agenzia RIA Novosti.

Ore 8.50 - L'Aiea ha «perso il contatto remoto di trasmissione dati con i sistemi di salvaguardia della centrale di Chernobyl»: lo scrive l'Agenzia internazionale per l'energia atomica in una nota. Il direttore generale Rafael Mariano Grossi lancia poi un appello a Mosca per chiedere che sia rispettata la rotazione dei 210 tecnici che lavorano alla centrale, «al lavoro senza interruzione» dal 24 febbraio scorso, quando le truppe russe hanno assunto il controllo dell'impianto, mettendo in guardia dal rischio che può comportare il mancato avvicendamento del personale tecnico.

Ore 8.40 - Almeno 10 persone sono morte in seguito a bombardamenti sulla città ucraina di Severodonestk, nella parte orientale del Paese, nella provincia di Lugansk Oblast (nel Donbass): lo riferisce un responsabile locale.

Ore 8.35 - Uno dei più grandi colossi di cosmetica al mondo, L'Oreal, ha annunciato che chiuderà temporaneamente i propri negozi e i punti vendita gestiti direttamente nei grandi centri commerciali in Russia, nonché i suoi siti di e-commerce. Lo riferiscono i media internazionali sottolineando che la decisione segue quella di altri importanti investitori e grandi aziende che operano in Russia. «Condanniamo fermamente l'invasione russa e la guerra in Ucraina, che sta causando così tanta sofferenza al popolo ucraino», ha affermato la compagnia francese in una nota. Lunedì un altro gigante dei cosmetici francese, Estee Lauder, aveva annunciato che chiuderà tutti i negozi in cui opera in Russia e interromperà le forniture ai rivenditori locali. Il gruppo, che comprende marchi come Michael Kors, DKNY, Clinique e Bobbi Brown, è presente nel Paese da circa 30 anni.

Ore 8.30 - Heineken interrompe la produzione, la pubblicità e la vendita di birra in Russia. Lo scrive Bloomberg citando una dichiarazione dell'azienda olandese produttrice di birra che valuterà opzioni strategiche per il futuro delle sue operazioni russe.

Ore 8.25 - Circa 5.000 civili sono stati evacuati ieri grazie al corridoio umanitario aperto dalla città ucraina di Sumy, nel nordest del Paese, alla città di Poltava (a circa 175 km a sud di Sumy): lo ha reso noto oggi il vice direttore dell'ufficio della presidenza ucraina, Kirill Timoshenko. Lo riporta la Cnn.

Ore 8.15 - Avvio in deciso rialzo per il prezzo del petrolio dopo il bando all'import del greggio e del gas russi deciso ieri dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. Il Wti del Texas sale dell'1,93% a 126 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord tocca i 130 dollari (+2,2%).

Ore 8.10 - L'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (DPR) ha subito quasi 30 attacchi nelle ultime 24 ore, con un bilancio di sette feriti: lo ha reso noto oggi la missione della DPR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento (JCCC).

Ore 8.05 - Suonano le sirene di allarme per gli attacchi aerei a Kharkiv e Vinnytsia, dove è scattata l'allerta per i residenti che devono correre nei rifugi al quattordicesimo giorno di guerra dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Lo riporta The Kyiv Independent.

Ore 8.00 - Le difese aeree ucraine hanno «ottenuto un notevole successo contro i moderni aerei da combattimento russi»: lo ha twittato oggi il ministero della Difesa britannico. Nel suo ultimo aggiornamento dell'intelligence sull'invasione dell'Ucraina, il ministero sostiene che Kiev ha «probabilmente» impedito alle forze russe di «raggiungere qualsiasi grado di controllo dei cieli». «I combattimenti a nordovest di Kiev continuano, con le forze russe che non riescono a fare passi avanti significativi», ha aggiunto il ministero. In un aggiornamento separato pubblicato sempre oggi, il ministero ha avvertito che le città di Kharkiv, Chernihiv, Sumy e Mariupol rimangono «circondate dalle forze russe e continuano a subire pesanti bombardamenti russi».

Ore 7.45 - Mosca conferma incontro Lavrov-Kuleba. «Noi pensiamo che dal momento che l'Ucraina l'ha confermato, l'incontro si terrà davvero, in particolare perché è stato organizzato dalla Turchia, che ospita l'evento (il Forum diplomatico di Antalya, ndr) a margine del quale è previsto che si tenga l'incontro». Lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dall'agenzia Tass, alla vigilia del previsto incontro ad Antalya, in Turchia, tra il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e l'omologo ucraino Dmitry Kuleba. Zakharova ha spiegato che la Russia si sta preparando per i colloqui ma senza necessità di affrettare le cose e ha precisato che il volo di Lavrov per Antalya è programmato per oggi.

Ore 7.30 - Il corridoio di evacuazione dei civili dalla città ucraina di Sumy, nel nordest del Paese, rimarrà aperto anche oggi: lo ha reso noto con un messaggio sui social il governatore della regione, Dmytro Zhyvytskyy, secondo quanto riporta la Cnn. «Amici! Il team negoziale ha lavorato tutta la notte e oggi ha esteso l'operazione nel corridoio umanitario da Sumy a Poltava», ha scritto oggi Zhyvytskyy nel post, aggiungendo che il corridoio sarà aperto dalle 9:00 alle 21:00 ora locale (dalle 8:00 alle 20:00 in Italia). Zhyvytskyy ha spiegato che i cittadini potranno usare i loro mezzi per raggiungere Poltava (una cittadina a circa 175 km a sud di Sumy) e nel primo pomeriggio saranno disponibili anche i 22 autobus che sono già stati utilizzati ieri per le evacuazioni.

Ore 4.10 - Le sirene antiaereo sono tornate a suonare a Kiev. Lo annuncia il municipio sul proprio profilo Telegram invitando i cittadini a raggiungere i rifugi.

Ore 3.30 - Smacco per la Casa Bianca, che ha tentato inutilmente di organizzare una telefonata tra Joe Biden e i leader di fatto di Arabia Saudita ed Emirati mentre lavorava alla costruzione di una coalizione internazionale per sostenere Kiev e frenare i prezzi del petrolio. Lo scrive il Wall Street Journal. Il principe saudita Mohammed bin Salman e lo sceicco degli Emirati Mohammed bin Zayed al Nahyan hanno rifiutato di parlare con Biden nelle ultime settimane, delusi dal debole supporto Usa nella guerra in Yemen e preoccupati dall' accordo sul nucleare iraniano.v Secondo il giornale, che cita dirigenti Usa e del Medio Oriente, Bin Salman vorrebbe inoltre l'immunità legale negli Usa, dove ha varie cause pendenti, tra cui quella per l'omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi.

Ore 3.15 - «Valutiamo che Putin si senta afflitto dal fatto che l'Occidente non gli concede l'appropriata deferenza e percepisca questa come una guerra che non può permettersi di perdere»: lo ha detto la direttrice della National Intelligence Avril Haines in un'audizione al Congresso. «Pensiamo sia improbabile che Putin sia frenato dagli ostacoli incontrati finora e possa invece intensificare, raddoppiare gli sforzi per ottenere il disarmo ucraino, la neutralità e impedire un'ulteriore integrazione con Usa e Nato se non ci riesce con un negoziato diplomatico», ha aggiunto. «Putin è arrabbiato e frustrato, probabilmente raddoppierà gli sforzi e tenterà di distruggere l'esercito ucraino senza rispetto per i civili», le ha fatto eco William Burns, il capo della Cia.

Ore 2.45 - Le autorità venezuelane hanno liberato almeno due americani detenuti. Lo scrive il New York Times, citando un dirigente Usa e un difensore dei diritti umani. Fonti americane hanno precisato che il rilascio non fa parte di un accordo per riprendere le vendite di petrolio agli Usa. Ma la mossa arriva dopo un raro viaggio di una delegazione governativa americana per incontrare il presidente venezuelano Nicolas Maduro nel tentativo di sganciarlo dall'alleanza con quello russo Vladimir Putin, senza escludere forse in prospettiva la revoca delle sanzioni sul petrolio.

Ore 2.35 - La centrale nucleare di Zaporizhzhia sarebbe in mano ai russi. «Le forze di occupazione russe torturano il personale della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Secondo le informazioni in nostro possesso, gli occupanti hanno costretto la dirigenza a registrare un messaggio per utilizzarlo a fini propagandistici». Lo annuncia sulla sua pagina Facebook il ministro dell'Energia ucraino Herman Halushchenko. «Lo staff della centrale nucleare di Zaporizhzhia sono in ostaggio da quattro giorni - sottolinea il ministro -. Ci sono circa 500 militari russi e 50 unità di equipaggiamento pesante all'interno della centrale. Il personale è fisicamente e psicologicamente esausto. Facciamo appello ai nostri partner internazionali affinché prendano tutte le misure per far ritirare le forze di occupazione russe dagli obiettivi militari conquistati e chiudano lo spazio aereo sull'Ucraina».

