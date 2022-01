Parigi, Charlotte Casiraghi apre la sfilata Chanel a cavallo

Un ingresso di grande impatto. Addirittura a cavallo. Charlotte Casiraghi, ambassador del brand, oggi ha aperto a cavallo.

La sfilata Chanel haute couture a Parigi, nel quadro della settimana della moda.

Il défilé si è concluso con un omaggio all'attore e modello, Gaspard Ulliel, morto la settimana scorsa all'età di 37 anni in un tragico incidente di sci sulle Alpi francesi. Ulliel aveva prestato il suo volto d'angelo alle pubblicità del Parfum Bleu di Chanel, Ambasciatrice di Chanel e nota cavallerizza in gara in numerosi campionati di equitazione, Charlotte Casiraghi - discendente dei principi di Monaco - ha piazzato la sfilata sotto al segno dell'equitazione, caro alla fondatrice della Maison, Gabrielle Chanel. Un film che la mette in scena, sempre a cavallo, ha accompagnato la sfilata al Grand Palais Ephémère.

