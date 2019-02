Morto Karl Lagerfeld: la moda in lutto, addio al direttore creativo di Fendi e Chanel

È morto Karl Lagerfeld, ma le sue parole vivranno per sempre#KarlLagerfeld #Lagerfeld pic.twitter.com/9ZGR2uYgyl — Daniele Gabrieli (@danielegabrieli) 19 febbraio 2019

Lagerfeld per decenni ha diretto due prestigiose maison, Chanel e Fendi, a cui ha dato un'impronta inconfondibile. Inamovibile, insostituibile, totalizzante per le griffe che ha disegnato e della cui immagine si è occupato in toto anche curando le campagne pubblicitarie come fotografo e regista. Un asso pigliatutto insomma, non a caso soprannominato «Il Kaiser». In realtà Lagerfeld è riuscito, nella sua lunga carriera, a fare del suo nome una griffe indipendente che ha collaborato con varie maison della moda, non solo Fendi e Chanel, ma anche Chloé. Ha avuto una sua etichetta e nonostante il successo non ha disdegnato le collaborazioni con i colossi del low cost: per H&M ha firmato nel 2001 una collezione a edizione limitata andata a ruba in due giorni. Dal 2010 ha firmato per quattro stagioni le collezioni di Hogan, per cui ha ripensato i modelli classici del brand, sneakers e ballerine. Nel 2006 ha lanciato una collezione casual uomo-donna, K Karl Lagerfeld, che includeva T-shirt e blue jeans.

Ultimo aggiornamento: 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

lo stilista tedesco: 85 anni, malato da tempo già nelle sfilate parigine di gennaio di haute couture non era uscito a ricevere gli applausi. Direttore creativo di Fendi e di Chanel (dal 1983) è stato sarto, stilista e fotografo.era il capo esecutivo dei disegnatori della Maison Chanel. Inoltre, ricopriva da diversi anni il ruolo di direttore creativo della Maison Fendi. In qualità di fotografo, spesso ha scattato personalmente le immagini per le campagne pubblicitarie delle case di moda che ha diretto.era nato il 10 settembre 1933 ad Amburgo, ma la sua data di nascita esatta rimane un mistero che si è sempre rifiutato di confermare. Il suo nome era da sempre associato alla sperimentazione e all'indipendenza di un creatore che si è sempre contraddistinto per la collaborazione con una varietà di etichette di moda, senza mai limitarsi.