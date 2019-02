Morto Karl Lagerfeld, chi era il leggendario stilista

Morto Karl Lagerfeld: la moda in lutto, addio al direttore creativo di Fendi e Chanel

Karl Lagerfeld, nato ad Amburgo si presume nel 1933, è stato stilista, fotografo e sarto dagli anni '50 in poi. Nato da padre svedese e madre tedesca, emigrò a Parigi nel 1953 e finì per collaborare con grandi creatori di moda come Balmain e Jean Patou per poi aprire un proprio negozio. Nel 1980 fondò la propria etichetta, chiamata Lagerfeld, continuando poi a collaborare con diversi brand, spesso contemporaneamente.Quando è morto era creativo da Fendi e Chanel oltre che per il proprio marchio. Per la sua linea di abbigliamento hanno sfilato le più importanti supermodelle, tra le quali Claudia Schiffer. Tra le sue muse anche Cara Delevingne e Kaia Gerber. Lagerfeld non si era fatto vedere all'ultima sfilata Chanel, il che aveva destato sospetti sulla sua salute. Ricoverato d'urgenza a Parig, è morto il 19 febbraio 2019.