Morto Karl Lagerfeld, la dieta incredibile: «Perse 40 kg in 13 mesi»

Il mondo dellaè inper la scomparsa di. Il celebre stilista, direttore creativo di Chanel, se ne è andato all'età di 84 anni, dopo essere diventato uno dei più apprezzati di sempre a livello mondiale. Oltre ai successi nell'ambito della moda,sarà ricordato probabilmente anche per unache lo aveva trasformato in modo radicale: qualche anno fa, infatti, lo stilista aveva deciso di dire, perdendone benLo, grande amante del cibo, aveva un fisico molto robusto, che lo faceva sentire poco credibile in un mondo in cui la linea è essenziale, evidentemente non solo per chi di professione posa e calca le passerelle. Per questo motivo,aveva fatto ricorso alla, pensata appositamente per lui e divenuta così famosa, alla luce dei risultati, da essere nota anche come dieta Lagerfeld.Laè stata decisamente rigorosa: non più di 1200 calorie al giorno, pochissimi zuccheri e grassi e molte verdure. I latticini erano consentiti, ma senza grassi e per apportare energie all'organismoaveva fatto ricorso a vari integratori alimentari. La dieta prevedeva anche il consumo di pesce e carne di pollo, vitello, coniglio e cavallo, ma non quella di manzo, pecora, agnello e maiale. Ovviamente bandito il pane e altri alimenti simili.Un aspetto problematico di questa dieta è che è così ipocalorica da impedire all'organismo di svolgere contemporaneamente attività fisica, e questo potrebbe bastare a farsi un'idea di quanto duro sia un simile regime alimentare.