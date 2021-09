Milano, matite, skate, scacchi e quaderni: il magico mondo Gucci arriva in cartoleria

-Matite, astucci, quaderni foderati di raso, ma anche contemporanei skate e borse di tela. E anche scacchi, pigiami, carte da viaggio per un poker magari sull'Orient Express. In via Manzoni 19 c'è il temporary store di Gucci, aperto fino a domenica 19 settembre, per presentare la collezione Gucci Cartoleria e Gucci Lifestyle, freschi debutti dell amaison.

Non un negozio qualunque ovviamente. Così nel battiscopa si apre un buco da dove si intravede la casa di un topolino, sul soffitto volteggiano quaderni volanti, e gli scacchi si muovono da soli.

«Quand'ero bambino, andare in cartoleria e trovare matite, penne, quaderni, giochi, equivaleva a far entrare il sogno nella mia routine giornaliera - spiega il direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele -. Erano oggetti curati, ben fatti, dal gusto artigianale che, pur appartenendo alla mia quotidianità, erano in grado di sprigionare un'aura magica, strana, meravigliosa».

Michele afferma di aver immaginato «una piccola camera delle meraviglie, una wunderkammer che potesse accogliere questi elementi del quotidiano e li restituisse a una dimensione fiabesca, come in una caverna di Alì Babà. Da tempo avrei potuto includerli nelle collezioni, ma non erano strettamente connessi all'abbigliamento e agli accessori. Perciò ho desiderato costruire un contenitore bizzarro dove possano essere collocati perché torni nella vita di tutti i giorni quel senso di stupore che me li rende così cari».

La collezione, è in vendita dal 10 settembre nei negozi Gucci e su Gucci.com

I quaderni hanno copertine rivestite in tessuto GG supreme o nel nuovo rivoluzionario materiale Gucci, Demetra - risultato di due anni di ricerca e sviluppo; il set con un quaderno, 20 buste e 20 biglietti e la penna ricaricabile. Le scatole portamatite, i mazzi di carte nel tipico stile della maison, il set di dadi fatti a mano in Italia in bio-resina, e lavorati secondo regole tradizionali e le valigette contenenti un set da poker o da backgammon. Tra gli oggetti immancabili anche i ventagli in legno e raso di seta stampata con i tipici motivi Gucci, venduti dentro astucci che ne riproducono lo stesso décor o l'ensemble di mascherine per dormire, cuscino e pantofoline in tessuto ecosostenibile di seta e viscosa, tutti stampati con motivi Gucci. Completano la collezione i pigiami in seta, ideali per inguaribili sognatori.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA