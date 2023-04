Frangia asimmetrica, il nuovo look di Katy Perry è il trend dell'hair style. Ecco cosa pensano i fan

di Redazione Web

La cantante Katy Perry ha più volte stupito i fan modificando la propria immagine, soprattutto in fatto di capelli. È passata dalla chioma lunga a quella corta: l'abbiamo viista sia biondo platino che con i capelli scuri.

Oggi, la cantante ha deciso di tagliare la frangia in maniera asimmetrica: più lunga sui lati e più corta sulla fronte. Leggera e sbarazzina, la frangia asimmetrica sta diventando un vero e proprio trend del momento.

Un cambiamento che non soprende sulla testa di Katy Perry, sempre pronta a soprendere i suoi fan con nuovi e stravolgenti look. E questa frangia asimmetrica non è passata inosservata ai follower. La cantante è riuscita a dare una bella ventata di novità al suo hair look optando per questa frangia ad alto tasso di eleganza. Uno stile che la rende ancora più magnetica, donandole allo stesso tempo un'aria sbarazzina che trasmette una voglia di leggerezza tipica della primavera.

Moltissimi sono stati i "like" e i commenti dei fan sotto al post Instagram pubblicato dalla cantante. «Amo la tua frangia su di te, sei fantastica», ha scritto un utente. E poi, ancora: «Il tuo miglior ritratto di sempre. I tuoi capelli sono bellissimi». «Bellissima, ero indecisa ma adesso la farò anche io», ha scritto un altro utente.

