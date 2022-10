Katy Perry, l'occhio non si apre: il video preoccupa i fan. «Cosa le sta succedendo?» VIDEO

Katy Perry preoccupa per le sue condizioni di salute. Durante uno degli ultimi concerti a Las Vegas, la cantante statunitense (che oggi 25 ottobre ha compiuto 38 anni) ha avuto un problema all'occhio. A testimoniarlo un video pubblicato su TikTok, che ha avuto 17 milioni di visualizzazioni in un giorno e ha allarmato i fan della popstar. Dalla diretta interessata, per il momento, nessun commento.

Come sta Katy Perry?

Nel video in questione, Katy Perry ha appena concluso un brano durante uno show a Las Vegas, e mentre guarda verso il pubblico in una delle sue pose classiche, l'occhio destro si chiude, apparentemente fuori dal suo controllo. La cantante si tocca la tempia e prova a riaprirlo, ma la scena si ripete. Alla fine, dopo un paio di episodi simili, la situazione si ristabilisce. Così la cantante sfila il microfono dal costume di scena e prosegue lo show, anche se la sensazione è che fosse turbata da quanto successo.

La preoccupazione dei fan

Resta il mistero di quello che è accaduto. Tantissimi i commenti di fan preccupati. «Come è possibile?», scrive un utente. «Questo video è scioccante, ma è vero?», risponde un altro. E c'è chi azzarda una diagnosi: «Spasmo colpa dello stress, è il corpo che chiede di riposarsi». L'immagine richiama al problema di un collega di Katy Perry, ossia Justin Bieber, che colpito dalla sindrome di Ramsay Hunt ha avuto una temporanea paralisi facciale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Ottobre 2022, 15:53

