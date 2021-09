Brooks, la nuova Levitate 5 si fa in quattro: ritorno di energia da record

Brooks Running, azienda leader nel settore delle scarpe da corsa, presenta la nuova Levitate 5. Una scarpa che si fa in quattro: sono infatti quattro le versioni, ognuna studiata appositamente per far vivere un’esperienza di corsa unica a ogni tipologia di runner. Dotata del sistema di ammortizzazione DNA AMP, Levitate 5 offre il massimo ritorno di energia ogni volta che il piede tocca il terreno.

La scarpa viene proposta nelle versioni Universal Fit, Universal Fit GTS con supporto GuideRails®, StealthFit e StealthFit GTS. Il tutto per soddisfare ogni esigenza di corsa, stile e personalità. Proprio questa molteplicità di offerta ha ispirato la campagna Alter Ego, realizzata in collaborazione con l'allenatore sportivo e scrittore del libro The Alter Ego Effect, Todd Herman, e che accompagnerà il lancio di Levitate 5: “Chi vuoi diventare con Levitate 5?”.

Il concetto alla base è semplice: con le nuove Levitate ai piedi e identificandosi con il proprio alter ego ideale, può essere più semplice raggiungere i propri obiettivi, qualsiasi essi siano! “Siamo davvero orgogliosi di presentare Levitate 5 in una veste completamente nuova. - afferma Martina Fogagnolo, Marketing Manager di Brooks Running Italia durante la presentazione ufficiale avvenuta a Milano - Abbiamo cercato di soddisfare al meglio le richieste che ci sono arrivate dai nostri runner. Adesso invitiamo tutti a provarle e scoprire chi si può diventare, semplicemente allacciando ai piedi Levitate 5 e iniziando a correre.”

Levitate 5: quattro versioni per ogni esperienza di corsa

Levitate 5: ritorno di energia al massimo livello.

Levitate 5, caratterizzata dal classico fit universal, è scattante e fatta per transizioni veloci, pensata per i runner che vogliono un buon ritorno di energia a ogni appoggio senza rinunciare a comfort e leggerezza. Il fit universal presenta il tradizionale confortevole collarino e una linguetta regolabile, che si adatta alle caratteristiche del piede. La scarpa possiede un differenziale dell’intersuola di 8 mm e ha un peso di 272 gr (W) e 294 gr (M). Levitate GTS 5: ritorno di energia al massimo livello, supporto straordinario. Con sistema di supporto olistico GuideRails®, asseconda la falcata del runner. La tecnologia mantiene il corpo in allineamento mentre compie il suo moto naturale, limitando così i movimenti in eccesso. La scarpa ha un differenziale dell’intersuola di 8 mm e pesa 283 gr (W) e 314 gr (M). Levitate 5 StealthFit: ritorno di energia al massimo livello e tomaia in FitKnit Il nuovissimo fit knit della tomaia della Brooks StealthFit è ideato per avvolgere il piede e adattarsi ai movimenti dei runner.

La linguetta integrata rende il fit ancora più aerodinamico, la struttura offre elasticità e contenimento ed è perfetta per i runner che desiderano un fit più avvolgente ed elegante. La scarpa ha un differenziale dell’intersuola di 8 mm e pesa 2quattro3 gr (W) e 277 gr (M). Levitate GTS 5 StealthFit: ritorno di energia al massimo livello, supporto straordinario e tomaia in FitKnit. Scattante e dotata di supporto, Levitate StealthFit GTS 5 asseconda i movimenti naturali della corsa. Questa scarpa è un mix energetico di diverse innovazioni tecnologiche: intersuola con tecnologia DNA AMP, tomaia StealthFit e sistema di supporto GuideRails.

La scarpa ha un differenziale dell’intersuola di 8 mm e pesa 292 gr (M) e 260 gr (W). “In Brooks vogliamo mettere chi ama correre nella condizione di scegliere la soluzione più adatta. Crediamo che il runner non debba sacrificare le proprie esigenze di appoggio neutro o di supporto, in nome del fit e dell’esperienza che desidera -spiega Tobias Gramajo Tech Rep Manager di Brooks Italia- Siamo quindi estremamente felici di poter offrire una gamma ancora più ampia. Coloro che apprezzano in primis il comfort e la tradizione preferiranno le scarpe dotate del nostro fit classico, che abbraccia letteralmente il piede. I runner che invece privilegiano la performance e amano l’innovazione potranno scegliere le scarpe dotate di sistema StealthFit, ideato per avvolgere il piede grazie a una combinazione di elasticità e compressione. Grazie alle diverse opzioni di Levitate 5 presenti nella nostra categoria Energize, ogni runner potrà davvero trovare la scarpa che cerca”.

Levitate 5… alla scoperta del proprio alter ego

Il Kilometer Dominator, il Finisher, il Game Changer, il Distance Hero… da oggi è possibile scoprire il proprio alter ego ideale, colui o colei in cui impersonarsi quando, mettendo un piede davanti all’altro, iniziamo a correre per perseguire il nostro obiettivo. Da sempre Brooks sostiene il potere trasformativo della corsa. Con Levitate 5 realizza un ulteriore passo avanti e invita tutti ad andare alla ricerca del proprio lato nascosto, della propria identità segreta, per andar oltre i limiti che si pensava di avere.

Bastano poche e semplici risposte al test: https://www.brooksrunning.com/it_it/alter-ego-quiz.html

