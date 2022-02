Brooks, arriva Adrenaline Gts22: il nuovo modo di correre tra supporto e ammortizzazione

Brooks presenta la nuova generazione della sua calzatura da corsa più amata: Adrenaline GTS 22: il mix perfetto tra supporto e ammortizzazione già compagna di strada di milioni di runner in tutto il mondo. Da un passo falso…a tutto un altro passo con Andrenaline GTS 22! Da oggi con maggiore ammortizzazione DNA LOFT nell’intersuola e un’applicazione più mirata della tecnologia 3D Fit Print. Tra le caratteristiche ben conosciute e collaudate, invece, c’è la stabilità data dalla tecnologia GuideRails.

L’unione di queste caratteristiche offre morbidezza e struttura alla calzatura, che asseconda la falcata limitando i movimenti in eccesso del piede.

Morbidezza: il DNA Loft Da oggi l’intersuola di Adrenaline è in 100% DNA LOFT, il più morbido dei materiali Brooks, capace di adattarsi ai runner di qualsiasi peso e velocità e rendere il movimento del piede, dal tallone fino alla punta, incredibilmente morbido e fluido, donando un comfort e un’ammortizzazione davvero straordinari.

Stabilità: il supporto olistico GuideRails Il GuideRails è un esclusivo sistema di supporto intelligente che aiuta a riallineare il movimento del runner quando esce dal suo schema ideale. Intelligente perché? La tecnologia GuideRails si basa sulla premessa che il corpo performerà al meglio se le calzature lavoreranno sul percorso di movimento unico di un individuo, e non contro di esso. Queste scarpe offrono un supporto più versatile, perché i runner che necessitano di supporto possono far sempre affidamento su GuideRails, mentre i runner neutri possono beneficiarne solo quando occorre riportare in allineamento la falcata.

“Crediamo che non esista un modo ‘giusto’ o ‘sbagliato’ di correre, ma solo un modo naturale, caratteristico per ognuno di noi, spiega Tobias Gramajo, Tec Rep Manager e Footwear Champion Brooks Italia. Frutto di approfondite e continue ricerche sulla biomeccanica, GuideRails è strutturato per potenziare le funzionalità e movimenti naturali del corpo durante la corsa, adattandosi perfettamente allo stile e al passo di ogni runner”.

GuideRails è strutturato in modo che la parte interna stabilizza l’eversione del calcagno e la parte esterna limita l'eccesso di scivolamento verso l'esterno. In questo modo la calzatura protegge la parte del corpo più soggetta a sovraccarichi: le ginocchia. Il GuideRails, il DNA LOFT e la tomaia flessibile che asseconda i movimenti del piede fanno di Adrenaline GTS 22 una scarpa versatile, che garantisce una falcata fluida, stabile, senza sacrificare la reattività. In questo modo il runner non ha distrazioni da quello che ama fare: correre.

