“Armonia”, la nuova collezione di Jamal Taslaq

Lunedì 2 Dicembre 2019, 12:26

Armonia tra i popoli, l’Armonia tra le culture, l’Armonia della bellezza tra Oriente ed Occidente … tutto è Armonia, anche la “Moda” quella dello stilista italo-palestinese Jamal Taslaq, che sabato 30 novembre, nell’esclusiva residenza Le Jardin Potager di Roma, ha presentato “Armonia” la sua nuova Collezione Haute Couture 2020.“Armonia” è disegnata pensando alla donna e alla sua femminilità, dettagli e particolari sartoriali che valorizzano e lambiscono la silhouette, rendendo le linee uniche ed originali, le atmosfere, i colori e le emozioni prendono ispirazioni della sua terra natia, e si modellano con il gusto moderno, dinamico e raffinato del made in Italy.Jamal Taslaq veste da sempre le donne di tre continenti: asia, america ed europa, per loro porta in passerella trentatrè outfits, tra cui tailleurs, cocktail dresses ma anche abiti da sera, realizzati in chiffon, georgette, organza, cady di seta e mikado, che prendono forma e sfumature in funzione della loro stratificazione e sovrapposizione, realizzati da sarte, ricamatrici e modelliste di grande esperienza. Le sue sono creazioni, meticolose, lussureggianti e rispettose di un concetto elevato di “bellezza”.A curare l’immagine delle modelle, due fra i principali professionisti del settore: l’Hair Stilist Paolo Demefonti e Pablo, Art Director della Maison Gil Cagnè.Gran finale con la magica “Sposa” Jamal Taslaq, raggiante, luminosa, espressione dell’eccellenza sartoriale italiana.Alla presentazione arrivano più di quattrocento ospiti e i flash scandiscono quelli di volti noti dell’informazione e dello spettacolo: le giornaliste Rai Federica De Denaro, Adriana Pannitteri, Josephine Alessio e Chiara Lico, la costumista Nicoletta Ercole, Pascal Vicedomini organizzatore dei Festival estivi di Ischia e Capri e del Los Angeles - Italia!, la cantante Maria Nazionale, le Gemelle Squizzato e le attrici Vanessa Villafane e Antonella Salvucci.Party finale, con un cocktail a base di prodotti biologici a chilometro zero, nelle varie aree della splendida location situata sull’Ardeatina, dove si respirava in anteprima la magica atmosfera natalizia. Foto by Luca Schirano