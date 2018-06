​VinciCasa: centrato a Parma un “5” da 500mila euro

Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

premia: nell’estrazione di sabato 16 giugno 2018 è stato centrato un altro “5” da 500mila euro. Il vincitore, spiega Agipronews, porta a casa 200mila euro subito in contanti e il resto da investire per l’acquisto di un immobile.La schedina vincente è stata convalidata nel punto vendita Mau Mau Bar di via Emilio Lepido 37 E. Nell’ultimo concorso festeggiano anche i 15 punti "4" da 306,90 euro a testa. Sono 527 i punti "3" da 30,89 euro e 7.114 i punti "2" da 3,15 euro. Il montepremi di concorso è stato di 112.277,10 euro. La combinazione vincente è stata 1 26 27 35 37.