Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi

Di seguito la classifica delle 10 vincite più alte centrate nella storia del gioco.

1) 30/10/10 177.729.043 euro Bacheca dei sistemi

2) 27/10/16 163.538.706 euro Vibo Valentia

3) 22/08/09 147.807.299 euro Bagnone (Massa)

4) 09/02/10 139.022.314 euro Parma e Pistoia

5) 17/04/18 130.195.242 euro Caltanissetta

6) 23/10/08 100.756.197 euro Catania

7) 19/05/12 94.836.378 euro Catania

8) 25/02/17 93.720.843 euro Mestrino (Padova)

9) 01/08/17 77.735.412 euro Caorle (Venezia)

10) 27/12/10 71.895.694 euro Napoli

ROMA – Festa in tutta Italia, grazie alla sestina vincente delche regala un Jackpot da 51,3 milioni di euro centrato con la Bacheca dei Sistemi. A dividersi la vincita sono i 45 che hanno acquistato le quote del sistema vincente, ciascuna quota si aggiudica circa 1,1 milioni di euro.Quello di sabato 23 giugno, spiega, è il secondo 6 realizzato nel 2018, la sestina vincente mancava dal 17 aprile, quando a Caltanissetta sono finiti 130,2 milioni di euro. Il “6” realizzato questa sera è il 120 esimo nella storia del SuperEnalotto e al 19esimo posto nella classifica dei premi più alti mai assegnati dal gioco. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per 3,5 miliardi di euro.