ROMA - Con cinque quote del sistema vincente acquistate, e una vincita di circa 5,5 milioni di euro, la tabaccheria "Mystic" di via Montanara, a Casal Fiumanese, in provincia di Bologna, come riporta Agipronews, è il punto vendita più fortunato dell'estrazione del SuperEnalotto del 23 giugno, nella quale con un sistema da 45 quote è stato assegnato un Jackpot da oltre 51 milioni di euro.



La fortuna bussa più volte anche all'edicola Giannelli di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, dove sono state vendute 4 quote per una vincita da 4,5 milioni di euro circa. Tre le quote vincenti vendute a Campobasso, nella rivendita di tabacchi in via Lombardia (quindi circa 3,3 milioni di euro in premio) mentre hanno fatto "doppietta" la Nuova Tabaccheria di Medicina (in provincia di Bologna) e il Bar Paradiso di Stelle di Atripalda, in provincia di Avellino. Tutti gli altri 28 punti vendita vincenti hanno invece acquistato una quota ciascuno.

Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:24