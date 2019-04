SuperEnalotto, jackpot in cima al mondo: oltre 131 milioni di euro, il quinto nella classifica degli ultimi 20 anni in Italia

Sul gradino più alto del mondo, c’è ancora l’Italia con il Jackpot di SuperEnalotto di Sisal pari a 131,7 milioni di euro, in palio per la prossima estrazione di sabato 6 aprile. In fuga dallo scorso 23 giugno, il Jackpot di SuperEnalotto Sisal ha conquistato il quinto premio più alto nella storia di oltre 20 anni del gioco Sisal più amato degli italiani, scalzando la vincita di Caltanissetta conseguita il 17 aprile 2018 pari a 130.195.242,12 euro. Si tratta del quinto montepremi più alto mai assegnato in Italia negli ultimi 20 anni.



GLI INCASSI

Dal suo lancio, nel dicembre 1997, il SuperEnalotto ha distribuito vincite per oltre 6 miliardi. La raccolta del SuperEnalotto ha premiato anche l’Erario, che dal 1997 a oggi, ha incassato circa 21 miliardi di euro.



UN BUSINESS DA 1,4 MILIARDI DI EURO

Lo scorso anno il SuperEnalotto ha incassato complessivamente circa 1,4 miliardi di euro.



LA CLASSIFICA DEI MONTEPREMI IN ITALIA



1 30/10/2010 177.729.043,16 € Sperlonga e altre città



2 27/10/2016 163.538.707,00 € Vibo Valentia



3 22/08/2009 147.807.299,08 € Bagnone



4 09/02/2010 139.022.314,64 € Parma e Pistoia



5 17/04/2018 130.195.242,12 € Caltanissetta © RIPRODUZIONE RISERVATA