Superenalotto, cambiano i giorni di estrazione durante le feste: le nuove date di dicembre 2023 e gennaio 2024

Come da tradizione, in occasione delle festività natalizie 2023 e dell’Epifania 2024, le estrazioni del SuperEnalotto cambiano giorno di estrazione. Proprio come per il palinsesto televisivo alcuni concorsi sono stati anticipati rispetto ai giorni tradizionali, solo quello del 6 gennaio è posticipato. Ecco tutte le variazioni.

Superenalotto, le estrazioni



In occasione delle festività natalizie 2023 e dell’Epifania 2024, le estrazioni di SuperEnalotto subiranno le seguenti modifiche: L’estrazione del concorso n.175 di martedì 19 dicembre 2023 è anticipata a lunedì 18 dicembre 2023;

l’estrazione del concorso n.176 di giovedì 21 dicembre è anticipata a martedì 19 dicembre 2023;

l’estrazione del concorso n.177 di venerdì 22 dicembre è anticipata a giovedì 21 dicembre 2023;

l’estrazione del concorso n.178 di sabato 23 dicembre è anticipata a venerdì 22 dicembre 2023;

l’estrazione del concorso n. 179 di martedì 26 dicembre è anticipata a sabato 23 dicembre 2023;

l’estrazione del concorso n. 3 di sabato 6 gennaio è posticipata a lunedì 8 gennaio 2024.



