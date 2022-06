Lotto, la Dea bendata bacia la Liguria: vinti 37.500 euro a Dolceacqua grazie a un ambo

E’ arrivata a Dolceacqua, in provincia di Imperia, la vincita più importante nell’ultimo concorso del Lotto. Nell’estrazione di sabato 4 giugno, infatti, nella località ligure sono stati vinti ben 37.500 euro grazie a un ambo (15-45) sulla ruota di Torino.

A Portici, in provincia di Napoli, sono stati invece vinti 26.100 euro grazie a una giocata al Lotto di cinque numeri (5-6-9-13-43) del valore di 4,50 euro sulla ruota di Milano. Da segnalare poi una vincita di 25.000 euro a Casalecchio di Reno (BO) con una giocata di tre numeri (5-20-43) sulla ruota di Milano, e una da 24.500 euro ad Appiano sulla Strada del Vino, in provincia di Bolzano, come riporta Agipronews, con una giocata di cinque numeri su tutte le ruote.

A Latiano (BR) vinti invece 21.660 euro con una giocata del valore di 5 euro su tutte le ruote. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,6 milioni di euro, per un totale di 462 milioni da inizio anno.



