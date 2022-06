Lotto, weekend fortunato: si fa festa in Campania, vinti oltre 60mila euro

Lotto: week end fortunato si fa festa in Campania. Vinti oltre 60mila euro. Nel concorso del 3 giugno, a Marigliano, in provincia di Napoli sono state centrate due vincite gemelle da 10mila euro ciascuna, grazie all'ambo secco 5-89 sulla ruota partenopea.

Doppietta anche nel concorso del Lotto di sabato 4 giugno, con un colpo da 26.100 euro a Portici, in provincia di Napoli, e una vincita da 14mila euro a Fisciano, in provincia di Salerno. Dall'inizio dell'anno, il Lotto ha distribuito 462,4 milioni di euro in tutta Italia.

Anche il 10eLotto premia la Campania: lo scorso 3 giugno un giocatore di Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, come riporta Agipronews, ha centrato un 9 da 70mila euro. Nel concorso del 3 giugno, il 10eLotto ha distribuito 29,7 milioni di euro in tutta Italia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Giugno 2022, 16:16

