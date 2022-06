Lotto, ecco tutti i numeri ritardatari. Il 15 su Cagliari tocca le 127 assenze

Lotto: il 15 su Cagliari tocca le 127 assenze. Ecco tutti i ritardatari. Chiudono la top Five, dell'estrazione di sabato 4 giugno, il 58 su Torino con 112 turni di assenze, il 44 su Milano da 100, il 77 su Cagliari da 93 e il 65 su Nazionale da 86 assenze.

Leggi anche > Estrazioni Lotto, Superenalotto di oggi sabato 4 giugno 2022: i numeri vincenti e le quote. Nessuno 6



Tra le combinazioni numeriche da segnalare in occasione dell'estrazione del gioco del Lotto di sabato 4 giugno, un ambo vertibile su Palermo (36-63), un terno in figura 9 (36-45-63) sempre su Palermo e un terno in decina 20 su Firenze (20-22-29).



Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche la cadenza 4 su Milano è assente da 43 turni. Tra le decine la 70-79 su Milano è assente da 81 turni, mentre tra le figure la 3 su Palermo assente è da 53 turni.



GIOCO DEL LOTTO - I RITARDATARI



15 su Cagliari da 127

58 su Torino da 112

44 su Milano da 100

77 su Cagliari da 93

65 su Nazionale da 86

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Giugno 2022, 18:15

