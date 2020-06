Roma, Sandro Veronesi presenta "Il Colibri" alla Libreria Eli martedì 30 giugno

Sandro Veronesi presenta il suo nuovo romanzo "Il colibrì" libro finalista al Premio Strega 2020, a Roma martedì 30 giugno alle ore 18 alla libreria Eli di viale Somalia 50/A. Con Veronesi, a parlare del romanzo edito da "La Nave di Teseo", ci saranno Mariagloria Fontana (Radio Radio) e Claudio Bello.



Protagonista del libro è Marco Carrera, la cui vita è fatta di continue sospensioni ma anche di coincidenze fatali, di perdite atroci e amori assoluti. Non precipita mai fino in fondo: il suo è un movimento incessante per rimanere fermo, saldo, e quando questo non è possibile, per trovare il punto d’arresto della caduta. Intorno a lui, Veronesi costruisce altri personaggi indimenticabili, che abitano un’architettura romanzesca perfetta.



Ricordiamo che la prenotazione obbligatoria: eventi@libreriaeli.it o 068621171p

