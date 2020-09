Gli autori di Rai libri a "Insieme Festival": Marco Frittella, Rita Dalla Chiesa e Federica Sciarelli presentano i loro testi

Italia green, le meraviglie del made in Italy ambientale

La casa editrice della Rai partecipa all’Insieme Festival 2020 all’Auditorium Parco della Musica di Roma con tre appuntamenti che hanno per protagonisti gli autori Marco Frittella Rita dalla Chiesa e Federica Sciarelli.Venerdì 2 ottobre alle 17 lo Spazio Risonanze 2 ospita la presentazione di. A intervistare l’autore è il direttore di RaiNews24 Andrea Vianello.Sabato 3 ottobre alle 19.30, sempre allo Spazio Risonanze 2,. A dialogare con l’autrice è il conduttore televisivo Pino Strabioli.Domenica 4 ottobre alle 18.30, al teatro Studio Borgna, è infine, conversando con i coautori Veronica Briganti, Marina Borrometi e Ercole Rocchetti.Sul sito di “ Insieme Festival ” tutte le informazioni per prenotare il proprio posto per ogni evento.