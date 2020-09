Italia green, le meraviglie del made in Italy ambientale

Italia Green. Sì, proprio così. L’Italia è la migliore d’Europa nel riciclaggio dei rifiuti. Meglio della Germania. Non solo, è anche tra i primi Paesi al mondo se parliamo di efficienza energetica e uso delle rinnovabili. A raccontare queste performance che finalmente ci riempiono d’orgoglio è il libro Italia Green di Marco Frittella.

Nel volume il noto giornalista del Tg1 svela la mappa delle eccellenze italiane nell’economia verde. Sono davvero tanti gli esponenti del Made in Italy che compiono l’impresa – è proprio il caso di dirlo – di dare un’altra vita ai rifiuti. C’è chi fa abiti eleganti con le bucce delle arance siciliane, chi una vernice non tossica con le fave di cacao. Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Settembre 2020, 06:40

